Vatandaşa Değil Şirketlere Destek! Elektriği Devletten 49 Kuruşa Alıp 3 Lira 89 Kuruşa Satıyorlar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle elektrik fiyatlarına konutta yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektöründe yüzde 15 oranında zam yapıldığını açıkladı. Nisan ayı itibarıyla ise devlet tarafından sağlanan destek tutarı, hem faturalarda hem de abonelere gönderilen bilgilendirme mesajlarında belirtilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yaptığı bir açıklamada,1'inci kademe mesken tarifesindeki vatandaşların 175.5 milyar liralık borcunun sübvanse edildiğini duyurdu. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "175,5 milyar liralık elektrik sübvansiyonu" açıklamasına atıf yaparak, "Aslında milyonların faturasını ödeyemediği itiraf edildi. Ama daha mürekkebi kurumadan bu para halktan geri alınmaya çalışılıyor" dedi.

'DEVLET UCUZ ÜRETİYOR'

Arslan, devletin elektriği 49 kuruşa üretip özel tedarikçilere sattığını, ancak bu elektriğin halka 3,89 TL gibi yüksek bedelle geri döndüğünü vurguladı. Arslan, "Bu doğrudan şirketleri sübvanse etmektir. Fatura desteği değil, şirket desteği yapılıyor" dedi.

Arslan şöyle konuştu:

"Elektrik Üretim AŞ devletin santrallerini çalıştırarak elektrik üretiyor ve bu elektriği 49 kuruşa tedarik şirketlerine satıyor. Bu görevli tedarik şirketi ne yapıyor? Genel aydınlatma adı altında 3 lira 89 kuruşa sana geri satıyor. Bu nasıl iştir. 49 kuruşa satacaksın, 3.89 liraya geri alacaksın ve dönüp diyeceksin ki, 'Milleti sübvanse ediyoruz.' Bu, bal gibi şirketleri sübvanse etmektir. Siz yandaş şirketleri seviyorsunuz."

Arslan, dağıtım bedellerine yapılan fahiş artışa da dikkat çekti: "Üç yılda dağıtım şirketlerine 300-350 milyar TL aktarıldı. Son zamla bir vatandaş 240 kWh için 619 TL ödüyor; bunun 121 lirası sadece şirket kârı."

Kaynak: Nefes Gazetesi