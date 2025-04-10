Vatandaşa Değil Şirketlere Destek! Elektriği Devletten 49 Kuruşa Alıp 3 Lira 89 Kuruşa Satıyorlar

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan TBMM Genel Kurulu’nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arslan, elektrik dağıtım şirketlerinin devletten 49 kuruşa aldığı elektriği vatandaşa 3 lira 89 kuruşa sattığını belirterek tepki gösterdi.

Vatandaşa Değil Şirketlere Destek! Elektriği Devletten 49 Kuruşa Alıp 3 Lira 89 Kuruşa Satıyorlar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle elektrik fiyatlarına konutta yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektöründe yüzde 15 oranında zam yapıldığını açıkladı. Nisan ayı itibarıyla ise devlet tarafından sağlanan destek tutarı, hem faturalarda hem de abonelere gönderilen bilgilendirme mesajlarında belirtilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yaptığı bir açıklamada,1'inci kademe mesken tarifesindeki vatandaşların 175.5 milyar liralık borcunun sübvanse edildiğini duyurdu. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "175,5 milyar liralık elektrik sübvansiyonu" açıklamasına atıf yaparak, "Aslında milyonların faturasını ödeyemediği itiraf edildi. Ama daha mürekkebi kurumadan bu para halktan geri alınmaya çalışılıyor" dedi.

'DEVLET UCUZ ÜRETİYOR'

Arslan, devletin elektriği 49 kuruşa üretip özel tedarikçilere sattığını, ancak bu elektriğin halka 3,89 TL gibi yüksek bedelle geri döndüğünü vurguladı. Arslan, "Bu doğrudan şirketleri sübvanse etmektir. Fatura desteği değil, şirket desteği yapılıyor" dedi.

Arslan şöyle konuştu:

"Elektrik Üretim AŞ devletin santrallerini çalıştırarak elektrik üretiyor ve bu elektriği 49 kuruşa tedarik şirketlerine satıyor. Bu görevli tedarik şirketi ne yapıyor? Genel aydınlatma adı altında 3 lira 89 kuruşa sana geri satıyor. Bu nasıl iştir. 49 kuruşa satacaksın, 3.89 liraya geri alacaksın ve dönüp diyeceksin ki, 'Milleti sübvanse ediyoruz.' Bu, bal gibi şirketleri sübvanse etmektir. Siz yandaş şirketleri seviyorsunuz."

Arslan, dağıtım bedellerine yapılan fahiş artışa da dikkat çekti: "Üç yılda dağıtım şirketlerine 300-350 milyar TL aktarıldı. Son zamla bir vatandaş 240 kWh için 619 TL ödüyor; bunun 121 lirası sadece şirket kârı."

Bakan Açıkladı! Elektriğe Yeni Zam Gelecek mi?Bakan Açıkladı! Elektriğe Yeni Zam Gelecek mi?Ekonomi

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları YükseliyorSpot Piyasada Elektrik Fiyatları YükseliyorEkonomi

Kaynak: Nefes Gazetesi

Etiketler
Elektrik Elektrik faturası Zam
Çeyrek, Gram ve Yarım Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar? İşte 10 Nisan 2025 Güncel Altın Satış Fiyatları Altın Fiyatlarında Yükseliş, İşte Günün İlk Rakamları...
Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor, Öksürük Nedir Bilmiyor Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor
Beklenen Hasat Başladı! Sadece Yağmur Suyuyla Yetiştirildi Beklenen Hasat Başladı! Sadece Yağmur Suyuyla Yetiştirildi
Benzine İndirim Geldi, Tabela Değişti Benzine İndirim Geldi, Tabela Değişti
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Kafa Karıştıran Anlaşma! 2 Bin Liralık İş İçin 2 Milyon Liralık İhale 2 Bin Liralık İş İçin 2 Milyon Liralık İhale
Dolar ve Euroda Dengeler Değişti! Biri Yükseldi, Biri Çakıldı Dolar ve Euroda Dengeler Değişti
ÇOK OKUNANLAR
Eski Aletleri Çöpe Atan Yandı! Bu Ürünlerin İçinde Gram Dolusu Altın Bulunuyor Eski Aletleri Çöpe Atan Yandı! Bu Ürünlerin İçinde Gram Dolusu Altın Bulunuyor
Türkiye'nin Gururu Dev Şirket iflasın Eşiğinde: 118 Ülkede Projesi Vardı Türkiye'nin Gururu Dev Şirket iflasın Eşiğinde: 118 Ülkede Projesi Vardı
Koç Holding KAP'a Bildirdi! Tam 12 Milyar Liralık Büyük Rekor Koç Holding KAP'a Bildirdi! Tam 12 Milyar Liralık Büyük Rekor
Cengiz Holding Satın Almak İstemişti! Dev Şirket İflas Etti Cengiz Holding Satın Almak İstemişti! Dev Şirket İflas Etti
Ünlü Market Zincirinde Büyük Kriz! Şubeleri Teker Teker Kapanıyor Ünlü Market Zincirinde Büyük Kriz! Şubeleri Teker Teker Kapanıyor