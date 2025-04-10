Çeyrek, Gram ve Yarım Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar? İşte 10 Nisan 2025 Güncel Altın Satış Fiyatları

Güne 3765 TL seviyesinden başlayan gram altın, saat 07.45 itibarıyla 3820 TL'den işlem görüyor. Peki bugün Cumhuriyet, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte 10 Nisan 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son durum…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Ekonomiyle yakından ilgilenen yatırımcılar ve piyasa takipçileri, altındaki bu yükselişi yakından izliyor. Haftanın dördüncü gününde altın, yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Trump’ın Çin’e yönelik sert vergi politikası, altının ons bazında yükselmesine neden oldu.

Güncel Altın Alış-Satış Fiyatları (10 Nisan 2025)

Gram Altın

Alış: 3.819,81 TL

Satış: 3.820,32 TL

Ons Altın:

Alış: 3.081,52 USD

Satış: 3.083,87 USD

Çeyrek Altın

Alış: 6.111,69 TL

Satış: 6.246,22 TL

Yarım Altın

Alış: 12.187,20 TL

Satış: 12.494,35 TL

Tam Altın

Alış: 25.409,00 TL

Satış: 25.642,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 24.444,74 TL

Satış: 24.906,58 TL

Ziynet Altını

Alış: 24.450,81 TL

Satış: 24.912,29 TL

Ata Altın

Alış: 25.416,61 TL

Satış: 26.059,38 TL

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 2.129,11 TL

Satış: 3.054,31 TL

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.555,31 TL

Satış: 3.748,22 TL

Gremse Altın

Alış: 63.132,00 TL

Satış: 64.104,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi