Çeyrek, Gram ve Yarım Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar? İşte 10 Nisan 2025 Güncel Altın Satış Fiyatları
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e uygulanan gümrük vergilerini yüzde 125’e çıkarması, aynı zamanda 75’ten fazla ülkeye yönelik ek tarifeleri 90 gün süreyle askıya alması, küresel piyasalarda dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Bu adım, altın piyasasında hareketliliğe yol açarken, ons fiyatları rekor seviyelere yaklaşmaya başladı.
Güne 3765 TL seviyesinden başlayan gram altın, saat 07.45 itibarıyla 3820 TL'den işlem görüyor. Peki bugün Cumhuriyet, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte 10 Nisan 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son durum…
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Ekonomiyle yakından ilgilenen yatırımcılar ve piyasa takipçileri, altındaki bu yükselişi yakından izliyor. Haftanın dördüncü gününde altın, yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Trump’ın Çin’e yönelik sert vergi politikası, altının ons bazında yükselmesine neden oldu.
Güncel Altın Alış-Satış Fiyatları (10 Nisan 2025)
Gram Altın
Alış: 3.819,81 TL
Satış: 3.820,32 TL
Ons Altın:
Alış: 3.081,52 USD
Satış: 3.083,87 USD
Çeyrek Altın
Alış: 6.111,69 TL
Satış: 6.246,22 TL
Yarım Altın
Alış: 12.187,20 TL
Satış: 12.494,35 TL
Tam Altın
Alış: 25.409,00 TL
Satış: 25.642,00 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 24.444,74 TL
Satış: 24.906,58 TL
Ziynet Altını
Alış: 24.450,81 TL
Satış: 24.912,29 TL
Ata Altın
Alış: 25.416,61 TL
Satış: 26.059,38 TL
14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 2.129,11 TL
Satış: 3.054,31 TL
22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.555,31 TL
Satış: 3.748,22 TL
Gremse Altın
Alış: 63.132,00 TL
Satış: 64.104,00 TL
Kaynak: Haber Merkezi