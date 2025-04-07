Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Spot elektrik piyasasında, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 2 bin 200 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) verilerine göre, spot piyasada işlem hacmi bugün bir önceki güne göre yüzde 30,3 oranında artarak 1 milyar 989 milyon 470 bin 535 lira olarak kayıtlara geçti.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Gün öncesi piyasalarda, yarın için elektrik fiyatlarının en yüksek seviyeye 19.00 ve 20.00 saatlerinde ulaşacağı tahmin edilirken, en düşük fiyat ise 03.00'te 2 bin 200 lira olarak belirlendi. Bu dönemde, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 73 lira 61 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 93 lira 18 kuruş oldu.

BUGÜN BELİRLENEN FİYATLAR

Bugün spot piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 749 lira 99 kuruş olarak kaydedildi.

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Kaynak: AA

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