Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Gün öncesi piyasalarda, yarın için elektrik fiyatlarının en yüksek seviyeye 19.00 ve 20.00 saatlerinde ulaşacağı tahmin edilirken, en düşük fiyat ise 03.00'te 2 bin 200 lira olarak belirlendi. Bu dönemde, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 73 lira 61 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 93 lira 18 kuruş oldu.

BUGÜN BELİRLENEN FİYATLAR

Bugün spot piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 749 lira 99 kuruş olarak kaydedildi.

Kaynak: AA