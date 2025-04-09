Bakan Açıkladı! Elektriğe Yeni Zam Gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik zamlarına ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Bakan Bayraktar 'Elektriğe yeni zamma yönelik planımız yok' dedi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin yeni bir düzenlemeye giderek, 2025’in ilk çeyreğini zamlarla kapamıştı. Açıklanan son kararla elektrikte konut abonelerine yüzde 25 oranında zam yapılmıştı.

Bakan Açıkladı! Elektriğe Yeni Zam Gelecek mi? - Resim : 1

EPDK’nın açıkladığı yeni elektrik tarifelerinin 5 Nisan’dan itibaren yürürlüğe gireceği, faturalara da yansımaya başlayacağı belirtilmişti.

EPDK yapılan açıklamada mesken abone grubu yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında artış yapıldığı ifade edilmişti.

Bakan Açıkladı! Elektriğe Yeni Zam Gelecek mi? - Resim : 2

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik zamlarına ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Bakan Bayraktar 'Elektriğe yeni zamma yönelik planımız yok' dedi.

Bakan Açıkladı! Elektriğe Yeni Zam Gelecek mi? - Resim : 3

'YENİ ZAM PLANIMIZ YOK'

Bakan Bayraktar, şöyle konuştu: Elektrikle alakalı devletin desteği uzun zamandır var ve devam ediyoruz. Elektrik faturalarının yüzde 60ını devletimiz karşıladı. Maliyetin çok altında. Yapılan destek miktarında bir düzenleme. Faturaların yüzde 50sini karşılamaya devam ediyoruz. Maliyetleri yansıtmış değiliz devlet desteklerine devam edeceğiz. Desteklerin ihtiyaç sahipleri için de düzenleme yapılmıştı. Elektriğe yeni zamma yönelik planımız yok.

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Kaynak: AA

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