'Kriz Kahini' Roubini, Ticaret Savaşlarında İlk Kimin Pes Edeceğini Açıkladı

'Kriz kahini' olarak anılan ekonomist Nouriel Roubini, ABD Başkanı Trump'ın ticaret savaşlarını başlatan vergi hamlesinden geri adım atacağını öne sürdü. Roubini, Trump'ın piyasaların tepetaklak olmasına daha fazla dayanamayacağını ve pes edeceğini söyledi.

'Kriz Kahini' Roubini, Ticaret Savaşlarında İlk Kimin Pes Edeceğini Açıkladı

'Kriz kahini' olarak anılan ekonomist Nouriel Roubini, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşlarının etkilerini azaltmak amacıyla ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerini hızla artıracağı yönündeki beklentilerini gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

2008 küresel finans krizini önceden tahmin ederek ün kazanan Roubini, bu kez ABD’nin resesyona girmeyeceğini ve ticaret tarifeleri kaynaklı gerilimlerin azalmasıyla birlikte Fed’in yıl sonuna kadar faizleri sabit tutacağını öngörüyor.

'İLK BOYUN EĞEN TARAF TRUMP OLACAK'

Roubini, hisse senedi piyasalarında üç gün içinde yaşanan 5 trilyon dolarlık kaybın ardından bu baskıya ilk boyun eğecek tarafın Trump olacağını savunurken, “Başkan tarifeleri bir tedavi yöntemi olarak görse de, Fed enflasyonla mücadele görevine sadık kalacaktır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, küresel belirsizliklere rağmen kredi piyasalarının görece sağlam durması, Fed’in daha temkinli hareket etmesi için bir başka gerekçe olarak öne çıkıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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