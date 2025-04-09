Altın Piyasasında 'Trump' Rüzgarı, İşte 9 Nisan Çarşamba Altın Fiyatları...

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin'in tarifesine karşı vergi oranları yüzde 104'e yükseltmesinin ardından altın piyasasındaki yükseliş devam etti. Gram altın bugün güne 3.686,69 TL’den başlarken, çeyrek altın 5.898,66 TL’den başladı. İşte 9 Nisan Çarşamba altın fiyatları…

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Altın Piyasasında 'Trump' Rüzgarı, İşte 9 Nisan Çarşamba Altın Fiyatları...

Yatırımcının güvenli limanı olarak adlandırılan altında, ons altın 39 yıldan bu yana en sert çıkışını yaparak 19 kez rekor kırmıştı. Ekonomistler, ons altının 2025'in ilk 3 ayında tarihi bir yükselişe imza atmasının ardından yeni rekorların kapıda olduğunu işaret etmişti.

Altın Piyasasında 'Trump' Rüzgarı, İşte 9 Nisan Çarşamba Altın Fiyatları... - Resim : 1

Yükselişiyle yatırımcısını sevindiren altında yükseliş 9 Nisan fiyatlarıyla da devam etti.

ABD-Çin arasındaki karşılıklı misillemeler devam ederken, Trump'ın Çin'in tarifesine karşı vergi oranları yüzde 104'e yükseltmesi altın piyasasını da etkiledi. İşte 9 Nisan Çarşamba altın fiyatları…

Altın Piyasasında 'Trump' Rüzgarı, İşte 9 Nisan Çarşamba Altın Fiyatları... - Resim : 2

GRAM ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?

Alış fiyatı: 3.689,84 Satış fiyatı: 3.690,33

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Alış fiyatı: 3.003,15 Satış fiyatı: 3.004,06

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Alış fiyatı: 5.902,70 Satış fiyatı: 6.036,30

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Kaynak: Haber Merkezi

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