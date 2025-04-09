Altın Piyasasında 'Trump' Rüzgarı, İşte 9 Nisan Çarşamba Altın Fiyatları...

Yatırımcının güvenli limanı olarak adlandırılan altında, ons altın 39 yıldan bu yana en sert çıkışını yaparak 19 kez rekor kırmıştı. Ekonomistler, ons altının 2025'in ilk 3 ayında tarihi bir yükselişe imza atmasının ardından yeni rekorların kapıda olduğunu işaret etmişti.

Yükselişiyle yatırımcısını sevindiren altında yükseliş 9 Nisan fiyatlarıyla da devam etti.

ABD-Çin arasındaki karşılıklı misillemeler devam ederken, Trump'ın Çin'in tarifesine karşı vergi oranları yüzde 104'e yükseltmesi altın piyasasını da etkiledi. İşte 9 Nisan Çarşamba altın fiyatları…

GRAM ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?

Alış fiyatı: 3.689,84 Satış fiyatı: 3.690,33

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Alış fiyatı: 3.003,15 Satış fiyatı: 3.004,06

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Alış fiyatı: 5.902,70 Satış fiyatı: 6.036,30

Kaynak: Haber Merkezi