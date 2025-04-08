Çin Geri Adım Atmadı, Trump Gemileri Yaktı! Savaş İlanı Gibi Yeni Vergi Hamlesi: Yüzde 104’e Çıkardı
ABD ve Çin arasında ticari savaş kızışıyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Çin’e yüzde 104 oranında ek gümrük vergisi getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD ürünlerine yönelik karşı tarifelerini kaldırmaması durumunda, mevcut tarifeleri yüzde 50 oranında artırma tehdidinde bulunmuştu. Pekin yönetimi, yüzde 34 oranındaki karşı tarifeleri kaldırmayacağını taahhüt etmişti.
YÜZDE 104'LÜK EK VERGİ
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Çin'in misilleme vergilerini kaldırmaması üzerine yüzde 104 oranında ek gümrük vergisi uygulamasına geçildi.
YARIN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Karar kapsamında yüzde 104’lük ek vergi tarifesi yarından itibaren yürürlüğe girecek. Beyaz Saray, bu adımın Çin’in karşılık politikasına yanıt niteliğinde olduğunu vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
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