Ticaret Savaşları Sürüyor... Trump'tan Çin'e Yeni Gözdağı: 'Eğer Geri Adım Atmazsanız...'

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e bir vergi tehdidinde daha bulundu. Trump, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı vergi artışını geri çekmemesi durumunda yüzde 50 ek vergi getireceklerini söyledi.

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Ticaret Savaşları Sürüyor... Trump'tan Çin'e Yeni Gözdağı: 'Eğer Geri Adım Atmazsanız...'

ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı ticaret savaşı devam ediyor. Trump, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde, bu ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını bildirdi.

ABD'ye misilleme yapan herhangi bir ülkenin derhal daha yüksek tarifelerle karşılaşacağı yönündeki uyarısını anımsatan Trump, buna rağmen Çin'in ABD'ye yönelik "uzun vadeli suistimalinin" ötesinde ek tarifeler yayınladığını belirtti.

9 NİSAN'A KADAR SÜRE VERDİ

Trump, Çin'in halihazırda "rekor düzeyde" olan gümrük tarifeleri, parasal olmayan tarifeler, şirketlerin sübvansiyonu ve uzun vadeli büyük para birimi manipülasyonuna ek olarak yüzde 34 oranında misilleme tarifeleri duyurduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çin uzun süredir devam eden ticaret ihlallerine yaptığı yüzde 34'lük tarife artışını yarına kadar geri çekmezse, ABD 9 Nisan'dan geçerli olmak üzere Çin'e yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulayacak. Buna ek olarak Çin ile talep ettikleri görüşmelere ilişkin tüm müzakereler sonlandırılacak."

Trump, görüşme talebinde bulunan diğer ülkelerle ise müzakerelerin derhal başlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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