Tarife Savaşları Kızışıyor: Çin'den Trump'ın Tehdidine Yanıt

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yüzde 50 oranında ek gümrük tarifesi getirme tehdidine Pekin’den sert tepki geldi. Çin Ticaret Bakanlığı, olası bir tarife artışında “kararlı karşı önlemler” alınacağını açıkladı.

Bakanlık, ABD'nin art arda gelen tarife tehditlerinin “zorlayıcı bir tutum” sergilediğini vurgulayarak, Çin'in bu baskılara boyun eğmeyeceğini belirtti. Açıklamada, “ABD bu yolda ilerlemeye devam ederse, Çin sonuna kadar kararlı adımlarla karşılık verecektir” denildi.

Çin Merkez Bankası da finansal piyasaların istikrarı için gerekirse yeniden borçlanma desteği sağlanacağını bildirdi. Öte yandan, Çin’in devlet varlık fonuna bağlı Central Huijin şirketi, piyasaları desteklemek amacıyla borsadan hisse senedi almaya devam edeceğini duyurdu.

Trump’ın tarifeleri açıklamasının ardından Çin borsalarında yaşanan düşüşe karşı Pekin yönetimi, piyasaları destekleyecek adımları hızlandırdı.

KARŞILIKLI TARİFELER TIRMANIYOR

ABD, Çin'e yönelik mevcut yüzde 10’luk baz tarifenin üzerine yüzde 24’lük ek bir “karşılıklı tarife” getireceğini duyurmuş ve toplamda yüzde 34'lük bir ek tarife uygulamaya başlamıştı. Böylece Çin'den ithal ürünlere uygulanan gümrük tarifesi yüzde 54'e kadar yükselmişti.

Çin ise bu adıma aynı oranda karşılık vererek yüzde 34 oranında ek tarife getirmişti. Ayrıca Dünya Ticaret Örgütü’nde ABD aleyhine dava açan Pekin, bazı nadir elementlerin ihracatına sınırlama getirmiş ve Amerikan şirketlerine yönelik çeşitli yaptırımlar duyurmuştu.

Trump, Çin’in misilleme kararından vazgeçmemesi durumunda 8 Nisan’dan itibaren yüzde 50 ek tarife daha uygulayacağını ve planlanan görüşmeleri iptal edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA