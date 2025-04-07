ABD Başkanı Trump ile Japonya Başbakanı Arasında 'Tarife' Görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, bu sabah Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, İşiba'nın tarifeleri müzakere için üst düzey ekip göndereceğini açıkladı.

Trump, “Ticaret konusunda ABD'ye çok kötü davrandılar. Onlar bizim arabalarımızı almıyor ama biz onların arabalarının milyonlarcasını alıyoruz. Aynı şekilde tarım ve diğer pek çok şey. Her şey değişmeli ama özellikle de Çin ile” dedi.

Kaynak: DHA