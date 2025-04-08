Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Övgü Dolu Sözler: 'Suriye'de Kimsenin Yapamadığını Yaptı'

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye’nin Suriye’deki rolüne dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik övgü dolu ifadeler kullandı.

Trump, Erdoğan’la ilişkilerinin son derece iyi olduğunu belirterek, “Erdoğan'la çok iyi ilişkilerim var. Basının onu sevmeme kızdığını biliyorum ama ben seviyorum, o da beni seviyor. Hiçbir sorunumuz olmadı.” dedi. Türkiye'nin Suriye'de kimsenin başaramadığını başardığını söyleyen Trump, “Erdoğan çok güçlü ve zeki bir adam. Hakkını vermek lazım.” ifadelerini kullandı.

Suriye’de yaşananlardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak tebrik ettiğini de ifade eden Trump, "Kendisini tebrik ettim. '2 bin yıldır kimsenin başaramadığı şeyi başardınız. Farklı isimlerle olsa da, bu aynı şey, Suriye’yi ele geçirdiniz. Vekil güçleri kullanarak Suriye’yi ele geçirdiniz' dedim. Kendisi ise 'Hayır, hayır, ben değildim' dedi. Ben ise, 'Bence sendin, ama sorun değil, bunu söylemek zorunda değilsin' dedim" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Suriye konusunda Türkiye ile yaşadığı sorunlara ilişkin sözlerine de yanıt veren Trump, “Bu sorunları çözebileceğimi düşünüyorum. Siz makul olduğunuz sürece, biz de makul davranmalıyız.” dedi. Türkiye ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu yineleyen Trump, mevcut durumu bir sorun olarak görmediğini dile getirdi.

Kaynak: AA-İHA