Trump Ticaret Savaşından Geri Adım Atacak mı? Çok Net Konuştu

ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu, Oval Ofis'te yaptıkları görüşmede basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle İran konusunu kapsamlı şekilde görüştüklerini belirten Trump, "Bugün açıkçası İran'la ilgili konuları görüştük. İran'la doğrudan görüşmeler yapıyoruz, şu anda bunlar devam ediyor, cumartesi günü görüşmeler sürecek. Sanırım herkes bir anlaşma yapmanın tercih edileceği konusunda hemfikir. Umarım bu görüşmeler başarılı olur" değerlendirmesini yaptı.

'İRAN'LA DOĞRUDAN GÖRÜŞÜYORUZ'

Trump, İran'la hafta sonu devam edecek doğrudan görüşmelere işaret ederek, "İran'la doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. Bu, İran için gerçekten harika olur, bunu söyleyebilirim. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

'GÖRÜŞMELER BAŞARISIZ OLURSA...'

İran'la görüşmelerin başka ülkeler üzerinden gerçekleşmediğini vurgulayan Trump, "Eğer görüşmeler başarısız olursa, üzülerek söylüyorum ama İran büyük tehlike altına girer. Nükleer silah edinemezler" ifadelerini kullandı. Trump, anlaşma sağlanamaması halinde "İran için çok kötü bir gün olacağını" belirterek, yeni anlaşmanın biraz farklı ancak bir öncekinden çok daha güçlü olacağını dile getirdi.

'GAZZE'DE SAVAŞ SONA ERECEK'

Amerika'daki Müslüman toplumunun kendisine Gazze'de savaşı bitireceği sözü nedeniyle oy verdiğinin anımsatılması üzerine Trump, "Bu oyu almaktan büyük gurur duyuyorum. Savaşın bitmesini istiyorum. Tabii bir noktada bitecek, çok gecikmeden sona erecek" dedi. Trump, halihazırda temel sorunun esirlerin serbest bırakılması olduğunu kaydederek, "Yeni bir ateşkes arayışındayız. Esirlerin serbest kalmasını istiyoruz" diye konuştu.

Esirlerin bazılarıyla kendisinin de görüştüğünü hatırlatan Trump, "Görünürde yara izleri yoktu. Ama eminim içten içe mutlaka yara almışlardır. Onlara çok kötü davranıldı" değerlendirmesinde bulundu. Trump, bazı esirlerin 1940'lardaki toplama kamplarından çıkmış gibi göründüğünü iddia ederek, tarihte çok korkunç bir döneme geri dönüş yaşandığını savundu.

'ABD'NİN GAZZE'YE SAHİP OLMASI İYİ OLUR'

Gazze Şeridi'nin inanılmaz derecede önemli bir "gayrimenkul" parçası olduğunu ifade eden Trump, "Bence bu bizim de dahil olmamız gereken bir şey. ABD'nin orada barış gücü olması, Gazze'ye sahip olması ve kontrol etmesi iyi bir şey olur" diye konuştu. ABD Başkanı, "Filistinlilerin başka ülkelere gönderilebileceğini, onları kabul edecek ülkeler bulunduğunu" belirterek, "Böylelikle özgür bir bölge oluşur. Her gün insanların ölmeyeceği bir yer olur. Orası aslında çok acayip bir yer ama şimdi kimse orada yaşamak istemiyor. Hamas var, bir sürü sorun var, ölüm oranı akıl almaz düzeyde yüksek. İsrail, niye orayı bıraktı hiç anlamıyorum" dedi.

'TARİFELERİ DURDURMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ'

ABD Başkanı Donald Trump, tarifelerin durdurulmasına açık olup olmadığının sorulması üzerine Trump, "Bunu düşünmüyoruz" yanıtını verdi. Trump, "Bizimle anlaşma yapmak için gelen çok sayıda ülke var ve bunlar adil anlaşmalar olacak ve bazı durumlarda önemli tarifeler ödeyecekler" dedi.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile bu sabah çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Trump, İşiba'ya ülkelerini "açmaları gerekeceğini" söylediğini aktardı. Trump, Japonya'ya neredeyse hiç otomobil satmadıklarını ama bu ülkenin ABD'ye otomobil sattığını dile getirerek, ABD'nin tarım ürünlerini de pek almamalarından yakındı.

ÇİN'E TEHDİDİNİ YİNELEDİ

ABD Başkanı Trump, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde bu ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını da yineledi.

Tarifelerin bir müzakere stratejisi mi yoksa kalıcı mı olduğuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, "Kalıcı tarifeler olabileceği gibi müzakereler de olabilir çünkü tarifelerin ötesinde ihtiyaç duyduğumuz şeyler var. Her ülkeyle adil ve iyi anlaşmalar yapacağız ve eğer yapmazsak onlarla hiçbir işimiz olmayacak." dedi.

Trump, ABD'nin İsrail'den ithalatına getirdiği yüzde 17 oranındaki tarifeleri düşürmeyi planlayıp planlamadığının sorulması üzerine ise "Burada tamamen yeni bir ticaretten bahsediyoruz. Belki de hayır" yanıtını verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Trump ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak "O, çok güçlü, çetin ve zeki biri. Türkiye ile iilişkilerimiz çok iyi. Erdoğan ile harika ilişkim var. İsrail'in Türkiye ile bir sorunu varsa, çözebilirim. Tabi makul olmanız gerekiyor" dedi.

Kaynak: AA