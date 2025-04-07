Beyaz Saray Duyurdu! Trump ile Netanyahu'nun Ortak Basın Toplantısı İptal Edildi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmesi sonrası yapılması planlanan ortak basın toplantısının iptal edildiğini duyurdu.

Beyaz Saray Duyurdu! Trump ile Netanyahu'nun Ortak Basın Toplantısı İptal Edildi

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu bugün Beyaz Saray'da yeni görev döneminde ikinci kez ağırlıyor.

Beyaz Saray'dan kısa süre önce yapılan açıklamaya göre, bugün Trump'ın programında gözüken ortak basın toplantısının "gerçekleşmeyeceği", onun yerine iki ismin Oval Ofis'te soruları yanıtlayacağı kaydedildi.

Beyaz Saray, Trump-Netanyahu ortak basın toplantısının neden iptal edildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: AA-İHA

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