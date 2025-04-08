Güney Kore 3 Haziran'da Sandık Başına Gidecek

Güney Kore hükümeti, görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un yerine geçecek ismin belirleneceği erken seçim tarihini 3 Haziran olarak açıkladı. Kabine toplantısında alınan kararla 3 Haziran geçici resmi tatil ilan edilirken, adaylık başvurularının son tarihi 11 Mayıs olarak belirlendi. Seçim kampanyası dönemi ise 12 Mayıs’ta başlayacak ve 2 Haziran’da sona erecek.

NE OLMUŞTU?

Yoon Suk Yeol’un 3 Aralık’ta muhalefeti hedef alarak ilan ettiği sıkıyönetim, ülkede siyasi krize yol açmıştı. Ulusal Meclis, bu gelişmenin ardından Yoon hakkında azil süreci başlatmıştı. Yetkileri askıya alınan ve 52 gün tutuklu kalan Yoon, Anayasa Mahkemesi’nin azil kararını onamasıyla resmen görevden alınmıştı. Güney Kore yasalarına göre, azil kararının onaylanmasından sonra 60 gün içinde erken seçim yapılması gerekiyor.

Kaynak: İHA