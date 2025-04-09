Trump’tan 90 Ülkeye Gümrük Darbesi! Yeni Tarifelerde İlk Gün, Küresel Piyasalar Sarsıldı

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu, bugünden itibaren ithal edilen ürünlere yeni tarifelerin uygulanacağını duyurdu. İlk etapta 86 ülkeyi kapsayan bu tarifeler, %11'den %50'ye kadar değişen oranlarda belirlendi. Çin'e yönelik tarife oranı ise %104 seviyesine çıkarıldı. ​

MÜZAKERELER BAŞLIYOR

Yaklaşık 70 ülke, tarifelerle ilgili endişelerini Beyaz Saray'a iletti. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Tom Emmer, müttefik ve rakip ülkelerden ticaret konusunda yoğun talepler aldıklarını belirterek, müzakerelere hemen başlayacaklarını ifade etti. Donald Trump da Japonya ve Güney Kore'den temsilcilerin bir anlaşma yapmak üzere ABD'ye geleceğini söyledi. ​

KÜRESEL PİYASALARDA DÜŞÜŞ

Tarifelerin devreye girmesiyle küresel borsalarda satış baskısı arttı. Dün %3'ün üzerinde primle açılan ABD borsaları, günü düşüşle tamamladı. Bugün de ABD vadeli endekslerinde sabah saatlerinde %1'in üzerinde düşüşler devam ediyor. Avrupa borsalarının genel göstergesi olan STOXX 600 endeksinde vadeli işlemlerde düşüş yüzde 3'e yaklaştı. Asya Pasifik piyasaları da güne negatif başladı. Japonya borsasında yüzde 3 civarında düşüş yaşanırken, Çin borsasında yatay bir seyir görüldü. ​

AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER ARTTI

ABD'li Citi analistleri, ABD ile Çin arasındaki gerginliklerin ardından bir anlaşma ihtimalini düşük görerek, Çin için 2025 büyüme tahminlerini 0,5 puan düşürerek %4,2'ye çekti. Çin yönetimi ise büyümeyi desteklemek amacıyla faizleri düşürebileceği ve mali harcamaları artırabileceği sinyalini verdi. Morgan Stanley ve Goldman Sachs da Çin'in bu yıl %4,5 büyüyebileceğini ancak bu tahmin üzerinde aşağı yönlü risklerin arttığını bildirdi. ​

ASYALI BANKALAR OLUMSUZ ETKİLENDİ

İngiltere'de, ABD'nin yeni tarifelerinin ardından bazı şirketler ciddi değer kayıpları yaşadı. Özellikle Çin ve Vietnam'a yüksek oranda maruz kalan firmalar, %18'e varan düşüşler gördü. Asya odaklı bankalar ve sanayi firmaları da olumsuz etkilendi. ​

ABD'nin yeni gümrük tarifeleri, küresel ticaret dinamiklerini değiştirerek piyasalarda belirsizlik yaratıyor. Ülkeler arasındaki müzakerelerin seyri ve alınacak önlemler, önümüzdeki dönemde ekonomik göstergeler üzerinde belirleyici olacak.​

Kaynak: Haber Merkezi