Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Flaş Açıklama: ABD’nin Gümrük Vergileri Karşısında Hazırlıklıyız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin uyguladığı ilave gümrük vergilerinin Türkiye'yi olumsuz etkilemeyeceğini belirterek, ihracat fırsatları yaratmak için çalıştıklarını vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Flaş Açıklama: ABD’nin Gümrük Vergileri Karşısında Hazırlıklıyız

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ithal edilen mallar için en az yüzde 10'luk bir gümrük vergisi getirdi. Çin'e uygulanacak gümrük vergisi ise yüzde 104. ABD'nin uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergileri üzerine değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin bu gelişmelere karşı hazırlıklı olduğunu ve sektörlerle yakın bir işbirliği içinde olduklarını belirtti.

Bolat, "Ortada ciddi bir belirsizlik söz konusu, ancak biz bu süreçten hasar almadan çıkmayı hedefliyoruz. Birinci önceliğimiz bu. İkinci amacımız ise ülkemiz lehine hamleler yaparak ihracatımızı artırmak" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Flaş Açıklama: ABD’nin Gümrük Vergileri Karşısında Hazırlıklıyız - Resim : 1

Türkiye'nin dış ticaret politikalarının önceliği, rekabet avantajı sağlamaya yönelik olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, "ABD'nin uyguladığı yüzde 10'luk ilave gümrük vergisi bizim için olumsuz bir gelişme olsa da, rekabet ettiğimiz bazı ülkelere daha yüksek oranlar uygulandı. Bu durum, Türkiye’yi göreceli olarak daha avantajlı bir konuma getirdi. ABD pazarında yeni fırsatlar yaratmak için harekete geçtik" şeklinde konuştu.

Bakan Bolat, ayrıca ABD pazarına erişimi azalan ülkelerin, Türkiye’nin ihracat yaptığı pazarlara yönelebileceğine dikkat çekerek, "Bu nedenle çok yönlü bir ticaret diplomasisi yürüteceğiz," ifadelerini kullandı. Türkiye'nin, dış ticaret politikalarını çeşitlendirerek yeni fırsatlar yaratmaya odaklandığını belirten Bakan Bolat, hem kamu hem de özel sektörle işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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Kaynak: İHA

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