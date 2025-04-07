Elektrik ve Doğal Gaz Zammı Sonrası Fırıncılar Odası Harekete Geçti! Ekmeğe Zam Kapıda

Elektrik ve doğal gaz tarifelerine yapılan son zamların ardından, İstanbul Fırıncılar Odası ekmek fiyatlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Nefes'in haberine göre, Türkiye Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası (TESİS) Başkanı Kerem Kolivar ise, bu hafta içinde ekmek fiyatlarına artış talebinde bulunacaklarını duyurdu. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, şu an için gizli bir fiyat artışı yapıldığına dair elinde bir bilgi olmadığını ifade ederken, olası bir zamma ilişkin “Şu an belli değil, değerlendireceğiz” dedi.

BU HAFTA TALEP EDECEKLER

TESİS Başkanı Kolivar ise, aynı platformda yaptığı açıklamada bu hafta ekmek fiyatlarının artırılmasını talep edeceklerini söyledi. Kolivar, mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda bu talebin karşılık bulmasını beklemediğini dile getirdi.

ZAM TALEPLERİNİ AÇIKLADI

Kolivar, “Üretim maliyetlerimiz sürekli artıyor. Ben yüzde 20’lik bir zam istiyorum. Çünkü zamlar yalnızca enerjiyle sınırlı değil; genel giderler de katlanıyor. Öte yandan, çalışanların alım gücü eriyor. Ocak ayından bu yana verilen zamlar, enflasyon karşısında yüzde 30 eridi” dedi.

Kaynak: Nefes