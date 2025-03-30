İflas Bayrağını Çeken 'İhale Canavarı' Bayındırlar Yapı Hakkında Yeni Gelişme

1991 yılında kurulan ve aldığı ihalelerle gündem olan Bayındırlar Yapı'nın, konkordato ilan etmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Şirket için Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen karar doğrultusunda, 1 yıl süreyle kesin mühlet verildi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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İflas Bayrağını Çeken 'İhale Canavarı' Bayındırlar Yapı Hakkında Yeni Gelişme

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı Bayındırlar Yapı A.Ş., İİK’nın 289/3. maddesi uyarınca, geçici mühletin sona ereceği 25 Mart 2025 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle kesin mühlet aldı. Ayrıca, konkordato sürecinde atanan komiserler, hukukçu Levent Börü, Bağımsız Denetçi Ufuk Özdemir ve inşaat mühendisi Mehmet Boyacı'nın görevlerine devam etmesine karar verildi. Komiserler kurulu, şirketin faaliyetlerine nezaret edecek ve şirket yönetiminin tüm eylemleri ve incelemeleri, komiser kurulunun onayına tabi tutulacak.

1 YILLIK SÜRE TANINDI

Bayındırlar Yapı, devlet hastaneleri, belediyeler, kamu kurumları ve TOKİ gibi büyük kurumlardan aldığı ihalelerle tanınıyordu. Ancak, şirketin mali durumu son dönemde kötüleşti. Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Bayındırlar Yapı ve yetkilileri için 24 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere geçici mühlet süresinin 2 ay daha uzatılmasına karar verdi. Verilen sürenin sona ermesinin ardından yeniden yapılan duruşmada mahkeme 1 yıl süreyle kesin mühlet verdi.

NE OLMUŞTU?

Bayındırlar Yapı A.Ş., 2021 yılında Samsun 19 Mayıs Devlet Hastanesi inşaatındaki eksiklikleri gündeme getiren gazeteci İbrahim Akkuş’un darp edilmesiyle kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Akkuş, darp olayını gerçekleştirenlerin Bayındırlar Yapı çalışanları olduğunu iddia etmişti. Şirketin Samsun’daki çeşitli ilçelerdeki hastane inşaatlarında da görev aldığı belirtilmişti.

İŞÇİLER 5 AY MAAŞ ALAMAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl, Bayındırlar Yapı A.Ş.'nin Afyon Bolvadin Devlet Hastanesi inşaatında çalışan Yapı Yol-İş sendikası üyesi işçiler, maaşlarını 5 aydır alamadıklarını belirterek haklarını aramak için eylem başlatmışlardı.

BİNGÖL'DE TOKİ İHALESİ

Geçtiğimiz yıl Bingöl'de TOKİ tarafından gerçekleştirilen 800 konutluk ihaleyi üstlenen Bayındırlar Yapı, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusu yapmış ve mahkeme sürecine girmişti.

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