1954 Yılında Kurulan Kağıt Fabrikası Batıyor! Konkordato İlan Etmişti Yeni Gelişme

1954 yılında İstanbul Kazlıçeşme’de kurulan ve kağıt sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan Uçal Kağıt Sanayi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulunmuştu. Mahkeme, şirketin konkordato sürecini iki ay daha uzatma kararı aldı.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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1954 Yılında Kurulan Kağıt Fabrikası Batıyor! Konkordato İlan Etmişti Yeni Gelişme

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan karar doğrultusunda, Uçal Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye verilen üç aylık geçici mühlet süresi, 27 Mart 2025 tarihi itibarıyla iki ay daha uzatıldı. Ayrıca, geçici komiser heyetinin görevine devam etmesine karar verildi.

TEDBİR KARARLARI DEVAM EDECEK

Mahkeme, aynı zamanda verilen tedbir kararlarının geçerliliğini koruyacağına ve sürecin ilerleyen aşamalarında 26 Mayıs 2025 tarihinde yeni bir duruşma yapılacağına hükmetti.

1954 Yılında Kurulan Kağıt Fabrikası Batıyor! Konkordato İlan Etmişti Yeni Gelişme - Resim : 1

KONKORDATO SÜRECİ

Konkordato, borçlarını ödeyemeyen şirketlerin alacaklılarıyla anlaşarak iflası önlemek amacıyla başvurdukları bir tür ödeme planıdır. Uçal Kağıt Sanayi, yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle bu yolu tercih ederek mahkemeden geçici mühlet almıştı. Bu karar, şirketin geleceği açısından büyük bir önem taşırken, sektördeki diğer işletmelerin de dikkatini çekiyor.

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