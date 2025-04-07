Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı: 137 Milyar TL’lik Yükseliş

Aynı hafta içinde TL cinsi mevduatlar yüzde 1,7 artarak 12 trilyon 454 milyar 896 milyon 667 bin TL’ye çıktı. Yabancı para (YP) cinsi mevduatlar ise yüzde 0,03’lük mütevazı bir artışla 6 trilyon 984 milyar 497 milyon 620 bin TL oldu. Toplam YP mevduatı 221 milyar 724 milyon dolar olarak gerçekleşirken, bunun 185 milyar 260 milyon doları yurt içi yerleşiklerin hesaplarında toplandı. Ancak parite etkisinden arındırıldığında, yurt içi YP mevduatında 383 milyon dolarlık bir düşüş dikkat çekti.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE YÜKSELİŞ

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri de artış trendini sürdürdü. Geçen hafta yüzde 1,8 yükselen tüketici kredileri, 4 trilyon 108 milyar 916 milyon 416 bin TL’ye ulaştı. Bu tutarın dağılımı ise şöyle:

Konut kredileri: 548 milyar 145 milyon 744 bin TL

Taşıt kredileri: 66 milyar 201 milyon 299 bin TL

İhtiyaç kredileri: 1 trilyon 546 milyar 580 milyon 833 bin TL

TOPLAM KREDİ HACMİ REKOR SEVİYEDE

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi, 28 Mart haftasında 62 milyar 986 milyon 671 bin TL artarak 17 trilyon 28 milyar 405 milyon 67 bin TL’ye yükseldi. Bu rakam, sektörün kredi büyümesindeki ivmeyi gözler önüne serdi.

Bankacılık sektöründeki bu hareketlilik, hem mevduat hem de kredi kullanımında vatandaşların ve kurumların aktif rol aldığını gösteriyor. TCMB’nin verileri, ekonomideki finansal dinamiklerin nabzını tutmaya devam ediyor.

Kaynak: AA