Mahfi Eğilmez Acı Gerçeği Açıkladı! Türkiye O Treni Kaçırdı
İktisatçı Mahfi Eğilmez, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından artan gümrük vergilerinin finans piyasaları üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Türkiye’nin vergi oranlarında avantaj sağlaması gerektiğine dikkat çeken Eğilmez, iç dinamiklerin bu fırsatın değerlendirilmesine engel olduğunu vurguladı.
Mahfi Eğilmez, “Trump Vergilerinin Finans Piyasalarına Etkisi” başlıklı yazısında, geçtiğimiz hafta Trump’ın açıkladığı gümrük vergisi artışlarının dünya borsalarındaki dalgalanmayı nasıl tetiklediğini ele aldı.
BORSALARDAKİ DÜŞÜŞ, YENİDEN YÖNELECEK HAZIRLIK
Trump’ın 2 Nisan’da ilan ettiği yeni vergi düzenlemesinin ardından, 3 iş günü içerisinde dünya borsalarında ciddi düşüşler yaşandı. Eğilmez, Borsa İstanbul’un da bu dalgalanmalardan etkilendiğini ancak Türkiye’nin daha düşük vergi oranları ile bu dönemi avantajlı geçirebilecekken, iç siyaset nedeniyle fırsatın kaçırıldığını ifade etti.
DÜNYA BORSALARINDAKİ DEĞER KAYBI
Trump yönetiminin, özellikle Çin ve Avrupa Birliği gibi ülkelerle uyguladığı ek gümrük vergileri, dünya ticaretinde daralmaya neden olacak şekilde karşılıklı vergi artışlarını tetikledi. Bu durum, finansal piyasalarda düşüşlere yol açtı.
ABD borsalarında Dow Jones Industrial Endeksi, 2 Nisan’da 42.284 puan seviyesindeyken, 4 Nisan’da yüzde 9,5’lik bir düşüşle 38.275 puana geriledi. Aynı dönemde Nasdaq 100 Endeksi de yüzde 8,3 değer kaybıyla 17.398 puana indi. S&P 500 Endeksi ise 5.663 puandan 5.074 puana düşerek yüzde 10,4 oranında bir kayıp yaşadı.
DOLAR, DEĞER KAYBETTİ
Dolar, borsalardaki düşüşlerle paralel olarak değer kaybetti. 2 Nisan’da 103,978 seviyesinde olan Dolar Endeksi, 3 Nisan’da 101,948’e gerileyerek, hafta sonunda 102,612 seviyesinde kapandı.
KÜRESEL ETKİLERİN YANSIMASI
Borsalardaki düşüşler sadece ABD ile sınırlı kalmadı, dünya genelinde de etkisini gösterdi. Almanya’nın DAX Endeksi, yüzde 7 oranında düşüşle 5 Nisan’da 20.709 puana gerilerken, Çin’in Şangay Kompozit Endeksi de yüzde 7,6 değer kaybıyla 3.092 seviyesine indi. Japonya’nın Nikkei 225 Endeksi ise yüzde 11 değer kaybıyla 31.370 puana geriledi.
BORSADA YEREL ETKİLER
Borsa İstanbul da Trump’ın açıklamalarından etkilenmiş olsa da, Türkiye’nin iç dinamiklerinden kaynaklanan bir düşüş yaşadı. 17 Mart’ta 10.862 seviyesini gören BIST 100 Endeksi, Ekrem İmamoğlu’nun diplomalarının iptal edilmesi ve ardından yaşanan siyasal gelişmelerle birlikte değer kaybına uğradı. 5 Nisan itibarıyla BIST 100 Endeksi 9.380 seviyelerinde seyretti.
FIRSAT YİNE KAÇTI
Eğilmez, Türkiye’nin Trump’ın düşük oranlı gümrük vergisi uygulaması nedeniyle borsada dünyadan pozitif ayrışabilecekken, iç siyasetin olumsuz etkileriyle bu fırsatı değerlendiremediğini belirtti. Türkiye’nin daha avantajlı bir konumda olabileceğini, ancak iç siyaset uğruna bu fırsatın kaçırıldığını vurguladı.