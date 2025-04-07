Mahfi Eğilmez Acı Gerçeği Açıkladı! Türkiye O Treni Kaçırdı

BORSADA YEREL ETKİLER

Borsa İstanbul da Trump’ın açıklamalarından etkilenmiş olsa da, Türkiye’nin iç dinamiklerinden kaynaklanan bir düşüş yaşadı. 17 Mart’ta 10.862 seviyesini gören BIST 100 Endeksi, Ekrem İmamoğlu’nun diplomalarının iptal edilmesi ve ardından yaşanan siyasal gelişmelerle birlikte değer kaybına uğradı. 5 Nisan itibarıyla BIST 100 Endeksi 9.380 seviyelerinde seyretti.

FIRSAT YİNE KAÇTI

Eğilmez, Türkiye’nin Trump’ın düşük oranlı gümrük vergisi uygulaması nedeniyle borsada dünyadan pozitif ayrışabilecekken, iç siyasetin olumsuz etkileriyle bu fırsatı değerlendiremediğini belirtti. Türkiye’nin daha avantajlı bir konumda olabileceğini, ancak iç siyaset uğruna bu fırsatın kaçırıldığını vurguladı.