Kayseri’de Kızılırmak’a Düşen Şahıs İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde Kızılırmak Nehri’ne düşerek kaybolan bir kişiyi bulmak için geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

Kayseri’de Kızılırmak’a Düşen Şahıs İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Olay, Burunören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin nehre düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kayıp şahsın bulunması için 7 kişilik AFAD ekibi, su üstü arama botu ve 1 arama köpeğiyle birlikte olay yerine gönderildi. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Sarıoğlan İtfaiyesi’ne bağlı 16 kişilik dalgıç ekibi, 112 sağlık ekipleri, UMKE, jandarma personeli ve gönüllülerden oluşan Turkuaz Arama Kurtarma Ekibi de çalışmalara katıldı.
Ekipler, Kızılırmak çevresinde detaylı arama faaliyetlerini sürdürürken, kayıp şahsa henüz ulaşılamadığı öğrenildi. Nehre düşen kişinin kimliğinin tespiti ve bulunması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kayseri
Ünlü Astrolog Açıkladı: 3 Nisan İtibarıyla Başlıyor! Nisan Ayına Damgasını Vuracak Gelişme Ünlü Astrolog Açıkladı: 3 Nisan İtibarıyla Başlıyor! Nisan Ayına Damgasını Vuracak Gelişme
Bu Balıkları Yerken 2 Kez Düşünün! Derileri Resmen Zehir Saçıyor, Derisi Civa Deposu Bu Balıkları Yerken 2 Kez Düşünün! Derileri Resmen Zehir Saçıyor, Derisi Civa Deposu
Gişelerdeki Feci Kazada Ölen Öğretmen Toprağa Verildi Gişelerdeki Feci Kazada Ölen Öğretmen Toprağa Verildi
Kocaeli'nde Hafif Ticari Araç Takla Attı! 1 Yaralı Kocaeli'nde Hafif Ticari Araç Takla Attı! 1 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Rakam Verdi Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Altın Yatırımcısı Yaşadı! İslam Memiş Müjdeyi Verdi: Bir Anda Olacak Altın Yatırımcısı Yaşadı! İslam Memiş Müjdeyi Verdi: Bir Anda Olacak
Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam Altın, Ajda Bilezik Değil: Yatırımcılar Şimdi de Kuyumculardan Gizli Gizli Bu Altını Alıyor Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam Altın, Ajda Bilezik Değil: Yatırımcılar Şimdi de Kuyumculardan Gizli
Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Vasiyeti Ortaya Çıktı: Yol Arkadaşını Emanet Etmiş... Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Vasiyeti Ortaya Çıktı
Avukatı O Detayı İlk Kez Anlattı! Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme