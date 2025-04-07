Kayseri’de Kızılırmak’a Düşen Şahıs İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Olay, Burunören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin nehre düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kayıp şahsın bulunması için 7 kişilik AFAD ekibi, su üstü arama botu ve 1 arama köpeğiyle birlikte olay yerine gönderildi. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Sarıoğlan İtfaiyesi’ne bağlı 16 kişilik dalgıç ekibi, 112 sağlık ekipleri, UMKE, jandarma personeli ve gönüllülerden oluşan Turkuaz Arama Kurtarma Ekibi de çalışmalara katıldı.

Ekipler, Kızılırmak çevresinde detaylı arama faaliyetlerini sürdürürken, kayıp şahsa henüz ulaşılamadığı öğrenildi. Nehre düşen kişinin kimliğinin tespiti ve bulunması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İHA