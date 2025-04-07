Kocaeli'nde Hafif Ticari Araç Takla Attı! 1 Yaralı

Kocaeli'nde kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Sürücünün hafif yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nde Hafif Ticari Araç Takla Attı! 1 Yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkması sebebiyle takla attı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sakarya’da Gençlere Özel Yazılım Yarışması Başlıyor Sakarya’da Gençlere Özel Yazılım Yarışması Başlıyor
Gişelerdeki Feci Kazada Ölen Öğretmen Toprağa Verildi Gişelerdeki Feci Kazada Ölen Öğretmen Toprağa Verildi
Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor
Buruşan Salatalıklara Doğal Çözüm! Anında Tap Taze Oluyor Buruşan Salatalıklara Doğal Çözüm! Anında Tap Taze Oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Rakam Verdi Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Altın Yatırımcısı Yaşadı! İslam Memiş Müjdeyi Verdi: Bir Anda Olacak Altın Yatırımcısı Yaşadı! İslam Memiş Müjdeyi Verdi: Bir Anda Olacak
Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam Altın, Ajda Bilezik Değil: Yatırımcılar Şimdi de Kuyumculardan Gizli Gizli Bu Altını Alıyor Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam Altın, Ajda Bilezik Değil: Yatırımcılar Şimdi de Kuyumculardan Gizli
Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Vasiyeti Ortaya Çıktı: Yol Arkadaşını Emanet Etmiş... Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Vasiyeti Ortaya Çıktı
Avukatı O Detayı İlk Kez Anlattı! Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme