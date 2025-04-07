Sakarya’da Gençlere Özel Yazılım Yarışması Başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, teknolojiye ilgi duyan gençleri desteklemek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla heyecan verici bir yazılım yarışması düzenliyor.

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Sakarya’da Gençlere Özel Yazılım Yarışması Başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı öncülüğünde organize edilen yarışmada, gençlerin hem teknik becerilerini geliştirmeleri hem de yaratıcı yönlerini ortaya koymaları hedefleniyor. Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik hazırlanan yarışma, “Etik Hacker” ve “Oyun Geliştiricisi” olmak üzere iki farklı kategoride gerçekleştirilecek.

Etik Hacker kategorisinde yarışmacılar bireysel olarak katılacak ve zafiyet içeren yazılımlar üzerinden güvenlik açıklarını tespit etmeye çalışacak. Bu alan, siber güvenliğe ilgi duyan gençler için önemli bir deneyim fırsatı sunacak.

3 KİŞİLİK TAKIMLAR HALİNDE YARIŞILACAK

Oyun Geliştiricisi kategorisinde ise katılımcılar bireysel ya da en fazla üç kişilik takımlar halinde yarışmaya katılabilecek. Katılımcılardan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi temasına uygun, özgün dijital oyunlar geliştirmeleri beklenecek. Yaratıcılık ve teknik yeteneklerin ön planda olacağı bu kategoride gençler, hem eğlenecek hem de üretmenin keyfini yaşayacak.

Yarışmalar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanacak uygun koşullarda, Ofis Sanat Merkezi (OSM)'de gerçekleştirilecek. Yarışmanın sonunda her iki kategoride de dereceye giren gençler, çeşitli ödüllerle teşvik edilecek.

Kaynak: İHA

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