Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 81 Kişiye İşlem

Balıkesir'de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 81 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 81 Kişiye İşlem

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde düzenlenen 57 ayrı kaçakçılık ve narkotik suç operasyonunda şüphelilere ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Yapılan aramalarda; 10 bin 877 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 kilo 253 gram skunk, 1 kilo 219 gram kubar esrar, 85 gram metamfetamin, 20 gram kenevir tohumu, 3 gram bonzai, 3 adet iklimlendirme sistemi, 31 adet tarımsal ilaç, 5 adet hassas terazi, 5 adet esrar öğütme aparatı, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 12 adet kazı malzemesi, 169 bin 800 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 19 adet fişek, 3 adet dijital materyal (cep telefonu) ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 115 bin 75 Türk Lirası nakit para ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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