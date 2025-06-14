Yolcu Otobüsüyle Çarpışan Otomobil Hurdaya Döndü! 1 Ölü, 8 Yaralı

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Konya’nın Derebucak ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, otomobil ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza, Beyşehir-Antalya kara yolunun Derebucak girişi yakınlarında gerçekleşti. Otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün 38 yaşındaki F.G. olduğu belirtildi. Kamil Koç firmasına ait 42 ALM 508 plakalı otobüs ile karşı yönden gelen otomobilin çarpışmasının ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan F.G’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

8 YOLCU YARALANDI

Otobüste bulunan sekiz yolcu kazada çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Derebucak ve Beyşehir Devlet hastanelerine kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: AA