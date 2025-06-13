Skandal Paylaşımları Mide Bulandırmıştı! Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Yeni Akit'e Suç Duyurusu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından çirkin paylaşımlarıyla tepki toplayan Yeni Akit Gazetesi ve Haber Müdürü Zekeriya Say hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

Skandal Paylaşımları Mide Bulandırmıştı! Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Yeni Akit'e Suç Duyurusu
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Kurban Bayramı’nın ilk günü evinde elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Zeyrek'in vefatının ardından Yeni Akit gazetesi ve Haber Müdürü Zekeriya Say'ın skandal paylaşımları tepki çekti. Yeni Akit Gazetesi, Zeyrek'in elektrik akımına kapıldığı gün internet sitesinde Zeyrek için "Çarpıldı" manşetiyle haber yaptı. Yeni Akit ayrıca cenaze sırasında tabuta sarılarak, "Ablan kurban olsun sana. Ama kurtaracağız tamam mı? Sakın üzülme. Mansur Başkanlar, Özgür'ler var, bitmeyeceğiz" sözlerini sarf eden vatandaşı hedef aldı. Yeni Akit haber Müdürü Zekeriya Say ise sosyal medya hesabından elektrik akımı görseli yer alan skandal fotoğraflar paylaştı. Say, tepkilerin ardından kısa süre sonra paylaşımı sildi.

Skandal Paylaşımları Mide Bulandırmıştı! Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Yeni Akit'e Suç Duyurusu - Resim : 1

BELEDİYEDEN SUÇ DUYURUSU

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından Yeni Akit Gazetesi ve gazetenin Haber Müdürü Zekeriya Say hakkında yapılan bazı sosyal medya paylaşımları ve internet sitesi içerikleri nedeniyle hukuki süreç başlattığını duyurdu.

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Kaynak: ANKA

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