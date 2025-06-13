Büyükçekmece Belediyesi’ndeki 'Rüşvet' Davasında Ara Karar

Büyükçekmece’de 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle yapıldığı iddiasına ilişkin aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak’ın da bulunduğu 23 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Serkan Kayasel ve Burak Aldanmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Büyükçekmece Belediyesi’ndeki 'Rüşvet' Davasında Ara Karar
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Büyükçekmece’de 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak’ın da bulunduğu 23 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlanarak savunma yapan tutuklu sanık Burak Aldanmaz yapı denetim şirketinde yetkili olduğunu, genel olarak dosyadaki problemin zeminle alakalı olduğunu ve zemini denetleyecek mühendis çalıştırma lükslerinin olmadığını söyleyerek, "Biz zemin etüdüne bakarız herhangi bir güçlendirme gerekiyorsa bunu yapmakla mükellefiz. 38 villanın 3 tanesinde güçlendirme yapmamız gerektiği söylendi. Biz açılı enjeksiyon ile bu 3 binayı güçlendirdik. Televizyonda rüşvet diye haber yapılıyor ama böyle bir şeyle işim olamaz. Bu suçlama benim neden üzerimde hala anlayamadım. Yalan yanlış iftira her şeyin olduğu bir dosya. İşin sonunda beraat alacağımı düşünüyorum. Lütfen adalet istiyorum. Sadece dosyaya bakın. Alınan raporlara bakın. Her ne adli şartla bırakırsanız bırakın söz veriyorum uyacağıma. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'DOSYAMIZDA MAĞDUR YOK'

Sanık Burak Aldanmaz’ın avukatı ise, "Dosyada bir hileli harekete, birinin zarar gördüğüne ilişkin delil yoktur. Müştekiler duruşmaya geldiler biz şikayetçi değiliz dediler. Bugün geldiğimiz aşamada dosyamızda mağdur yok" ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUKLARINA DEVAM KARARI

Tutuklu sanık Serkan Kayasel ise savunmasında zemin etüdünün kendisinin sorumluluk alanında olmadığını, suçlamaların hiçbirinin kendisinin görev ve sorumluluğunun dahilinde olmadığını aktardı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Serkan Kayasel ve Burak Aldanmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

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