Biten Benzin Sonu Oldu! FSM Köprüsü'nde Feci Kaza: Ölü ve Yaralılar Var

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Feci kaza, dün saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu FSM Köprüsü girişi Sarıyer mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, benzini biten 34 NS 1906 plakalı otomobil sürücüsü aracını dörtlü ikaz lambalarını yakarak emniyet şeridine park etti.

Bu sırada yavaş ilerleyen köprü trafiğinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü, park halindeki aracı son anda fark ederek manevrayla kazadan kurtuldu. Ancak arkadan gelen ve daha hızlı ilerlediği iddia edilen bir başka motosiklet sürücüsü, emniyet şeridinde park halinde olan otomobile arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan kişi, çarpmanın etkisiyle savrularak önde seyreden diğer motosikletliye çarptı ardından da yere düştü. İki motosiklet de yere savrulurken, ikinci motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 2 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı FSM Köprüsüne ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: DHA