Bingöl'de Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi, Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Bingöl'de Korkutan Deprem
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Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 16.20'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 1 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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