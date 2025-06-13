Bingöl'de Korkutan Deprem
Kandilli Rasathanesi, Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 16.20'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 1 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 13, 2025
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) https://t.co/1PEp4lWUhs
13.06.2025, 16:20:49 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 1.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi