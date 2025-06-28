Sağlık Devi 271 Mağazasına Daha Kilit Vuracak! Hızla İflasa Sürükleniyor

Pandemi sırasında uygulanan sağlık protokollerinin sona ermesinin ardından, perakende şirketleri daha verimli ve hedef odaklı mağaza ağları oluşturma amacıyla yeniden yapılanmaya gitti. Artan enflasyon, iş gücü ve ürün maliyetleri, yükselen borçlanma faizleri ve perakende hırsızlıklarının etkisi, mağaza kapanışlarını hızlandıran başlıca etkenler arasında yer aldı.

Özellikle Walmart, Target, Costco gibi büyük market zincirleri ile Amazon ve Mark Cuban'ın CostPlus Drug Company gibi çevrim içi ilaç sağlayıcıları arasında yaşanan sert rekabet, kârlılığı düşük mağazaların kapatılmasına neden oldu.