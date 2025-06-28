Sağlık Devi 271 Mağazasına Daha Kilit Vuracak! Hızla İflasa Sürükleniyor
Covid-19 pandemisinin ardından perakende sektöründe yaşanan dönüşüm, dünyaca ünlü eczane zincirlerinin büyük mağaza kapanışlarına yol açtı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren dev perakende zincirleri, ekonomik zorluklar, artan rekabet ve yüksek maliyetler nedeniyle yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Pandemi sırasında uygulanan sağlık protokollerinin sona ermesinin ardından, perakende şirketleri daha verimli ve hedef odaklı mağaza ağları oluşturma amacıyla yeniden yapılanmaya gitti. Artan enflasyon, iş gücü ve ürün maliyetleri, yükselen borçlanma faizleri ve perakende hırsızlıklarının etkisi, mağaza kapanışlarını hızlandıran başlıca etkenler arasında yer aldı.
Özellikle Walmart, Target, Costco gibi büyük market zincirleri ile Amazon ve Mark Cuban'ın CostPlus Drug Company gibi çevrim içi ilaç sağlayıcıları arasında yaşanan sert rekabet, kârlılığı düşük mağazaların kapatılmasına neden oldu.
CVS, 271 MAĞAZA DAHA KAPATMA KARARI ALDI
ABD genelinde yaklaşık 9.900 mağazası bulunan CVS, 2021 yılında açıkladığı plana sadık kalarak her yıl 300 mağaza kapatma hedefini sürdürüyordu. Bu plan doğrultusunda 2022, 2023 ve 2024 yıllarında toplamda 900 mağaza kapatıldı. Şirket, 2025 yılı itibariyle 271 mağazayı daha kapatma kararı aldığını duyurdu. CVS, mağaza kapanışlarında toplumun ilaç erişimi ihtiyaçlarını, yerel pazar koşullarını, nüfus hareketlerini ve bölgedeki diğer eczane noktalarını dikkate aldığını belirtti.
WALGREENS DE 500 MAĞAZA KAPATACAK
Yaklaşık 8.600 mağazası bulunan Walgreens ise kârlı olmayan şubeleri değerlendirmeye aldı. Şirket, 2.000 mağazayı inceledi ve bunlardan 1.200’ünün kapatılmasına karar verdi. Walgreens, 2025 mali yılı içerisinde 500 mağazanın daha kapanmasını bekliyor.
RITE AID, MAĞAZA KAPATMA KARARINI HIZLANDIRDI
Perakende sektöründe en ağır darbeyi alan zincirlerden biri ise Rite Aid oldu. 2023 yılı Ekim ayında ilk kez iflas başvurusu yapan şirket, 2.100 mağazasından yaklaşık 800’ünü kapattı. Rite Aid, 2025 yılı Mayıs ayında ikinci iflas başvurusunu gerçekleştirdi ve mağaza kapatma sürecini hızlandırdı.