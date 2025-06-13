Tır, Traktöre Çarptı: İki Kişi Canını Zor Kurtardı

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Tekirdağ'da meydana gelen korkunç kazada, seyir halindeki bir tırın traktöre yandan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Saat 15.00 sularında Ergene-Tekirdağ kara yolunda yaşanan kazada, Rıza O. idaresindeki tır, aynı yönde ilerleyen Akif Çapkın'ın kullandığı traktöre yandan çarptı.

Şiddetli çarpışma sonrası traktör kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Traktörde bulunan sürücü Akif Çapkın ile yanındaki Rıdvan Yılmaz yola savrularak yaralandı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tır sürücüsü Rıza O. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Polis, kaza anında herhangi bir hız ya da dikkatsizlik unsurunun olup olmadığını araştırıyor.

Kaynak: DHA