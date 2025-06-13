Burdur Yeşilova’da Lastik Patlaması Kaza Yaptırdı: 1 Yaralı

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Burdur’un Yeşilova ilçesinde bugün, 13 Haziran 2025 tarihinde saat 09:30 sıralarında korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilova’dan Salda Gölü istikametine gitmekte olan 88 yaşındaki Yunus A. yönetimindeki 20 YY 014 plakalı Mercedes marka otomobil, Kayadibi Mahallesi Yeşilova-Denizli karayolunda seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Araç, şarampole düşerek durabildi.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan 80 yaşındaki Naciye A. hafif şekilde yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Naciye A.’yı ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak otoparka çekildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili incelemelerine devam ediyor.

Kaynak: İHA