Muş-Kulp Karayolunda Feci Kaza: 6 Yaralı

Muş-Kulp karayolunda iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı; otomobilin ters dönmesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, inceleme sürüyor.

Muş-Kulp Karayolunda Feci Kaza: 6 Yaralı
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Muş-Kulp karayolunda, Suvaran köyü yakınlarında bugün 13 Haziran 2025 tarihinde saat 05:35’ten önce meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 49 AAE 042 plakalı hafif ticari araç ile 45 AGS 606 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 45 AGS 606 plakalı otomobil ters dönerken, her iki araçtaki toplam 6 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların ve sürücülerin kimlik bilgileri henüz tespit edilemezken, sağlık durumlarına ilişkin detaylar da açıklanmadı.

Jandarma ekipleri, kazanın nedenini belirlemek ve sorumluları tespit etmek için geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve kamuoyuyla ek bilgi paylaşılacağını bildirdi.

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