68 Kişi Can Vermişti! Hatay’da Yıkılan Hastane İçin 28 Ay Sonra İlk İddianame

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6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası’nda 68 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Depremin üzerinden geçen 28 ayın ardından hazırlanan iddianamede, dönemin Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat için “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla dava açıldı.

BAKANLIK UYARSI

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, binanın yıllar öncesine dayanan resmi yazışmalarla depreme dayanıksız olduğunun bilindiği, ancak hiçbir tahliye ya da yıkım kararı alınmadığı vurgulandı. Özellikle Sağlık Bakanlığı’nın 2015 tarihli yazısıyla eksikliklerin giderilmesinin talep edildiği, fakat Hatay İl Sağlık Müdürlüğü’nün bu uyarıları dikkate almadığı belirtildi.

ZİNCİRLEME İHMAL

Savcılık, 2021 yılında Bakanlığın yıkım yetkisini 81 il valiliğine devretmesine rağmen, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü’nün yıkım kararı gerektiren bina bulunmadığını bildirdiğine dikkat çekti. Oysa aynı dönemlerde farklı sağlık yapıları için yıkım kararları alınmıştı. Hastane yönetiminin de İl Sağlık Müdürlüğü’ne herhangi bir tahliye talebinde bulunmadığı, bu ihmallerin zincirleme bir şekilde faciaya yol açtığı kaydedildi.

İddianamede, İl Sağlık Müdürlerinin, Bakanlık adına taşrada sorumluluk taşıdığı, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden ve gerekli işlemlerin uygulanmasından sorumlu oldukları hatırlatıldı. 2012'de hazırlanan deprem güvenlik tahkik raporundan, 2023'teki yıkıma kadar Hatay İl Sağlık Müdürlüğü görevini Mustafa Kiremitçi, Sebahattin Yılmaz, Ümit Mutlu Tiryaki ve Mustafa Hambolat'ın yürüttüğü, başhekimlik görevinde ise Ömer Akın, Bayram Kerkez, Mustafa Erdoğan, Kemal Günal, Mahmut Bayrakçıoğlu, Yunus Doğramacı ve Sıtkı Sönmez'in bulunduğu kaydedildi.

GÜÇLENDİRME YAPILMADI

İddianamede, söz konusu hastanenin 2012 yılında hazırlanmış deprem güvenlik raporunun bulunduğu ve bu bilgiye rağmen yıllar boyunca herhangi bir güçlendirme ya da yıkım kararı alınmadığına değinildi. Hambolat’ın görev süresi boyunca yaşanan bu ihmalin sonuçlarının ağır olduğu, yapı güvenliği konusundaki ihmalkâr tavrının ölümle sonuçlanan zincirin önemli bir halkası olduğu ifade edildi.

HAMBOLAT SUÇLAMALARI REDDETTİ

Savcılık, Mustafa Hambolat’ın sorumluluğu taşıdığı dönemde riskli binayla ilgili gerekli önlemleri almadığını, bu nedenle yaşanan ölümlerle arasında “uygun illiyet bağı” bulunduğunu belirtti. Hambolat ise ifadesinde tüm suçlamaları reddetti. Ancak savcılık, Hambolat’ın görev süresinde alınmayan önlemlerin, açıkça öngörülebilir bir afetin sonuçlarını ağırlaştırdığını kaydetti.

Hambolat, depremlerden sonra milletvekilliği adaylığı için görevinden ayrılmış, ancak AKP listelerinde yer almamıştı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Hambolat, halen Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görev yapıyor. Diğer sorumlular hakkındaki dosya ise 15 Mayıs 2025 itibarıyla ayrı bir soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Kaynak: ANKA