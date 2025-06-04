14 Kişiye Mezar Olmuştu... Beklenen Bilirkişi Raporu 340 Gün Sonra Geldi

MCG Tower’ın yıkımıyla ilgili bilirkişi raporu, 340 gün sonra dosyaya girdi. Hatay’da 6 Şubat depremlerinde 14 kişinin hayatını kaybettiği bu binaya ilişkin raporda, ciddi yapım ve denetim hataları tespit edildi. Belgede, projeye uygun olmayan zemin iyileştirmesi ve kısa kazık kullanımı gibi uygulamalara yer verildi. Yapsatçı Muhammed Coşkun Gökkan’ın daha fazla kazanç uğruna kalitesiz imalat yaptığı ifade edilirken, 17 katlı yapılaşmaya izin verilmesinin de başlı başına yanlış olduğu belirtildi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş olsa da, Hatay’ın İskenderun ilçesindeki MCG Tower da bu büyük yıkımdan nasibini aldı. Binanın tamamen çökmesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi. Yapının çöküşü, sadece bir mühendislik hatası değil, tüm sorumluların zincirleme ihmali olarak değerlendirildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yapsatçısı Muhammet Coşkun Gökkan, statik proje müellifi ve kaba inşaatı gerçekleştiren Mehmet Yılmazlar, şantiye şefi Şule Genç Özbay, mimari proje müellifi Meltem Yılanoğlu, jeolojik etüt müellifi Sefa Apak, jeofizik etüt müellifi Mehmet İnce, jeoteknik etüt müellifi Yıldıray Şengül, projelendirme ve yapım sürecinde denetim görevini üstlenen yapı denetim şirketi yetkilisi Sakin Karaömer, yapı denetim şirketi bünyesinde statik sorumlusu ve şirket yetkilisi Hikmet Nural, yapı denetim şirketinin mimari sorumlusu Hatice Sezer, ustabaşılar Abdulhamit Bostancı, Ali Cemil Arıcan ve firma sahibi Ferhat Sönmez hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Dosya kapsamında 13 sanık da tutuksuz yargılanıyor.

RAPOR 340 GÜN SONRA GELDİ

Uzun süre beklenen bilirkişi raporu 340 günün sonunda mahkemeye sunuldu. Rapor, dört farklı uzman tarafından hazırlandı ve yapının birçok açıdan eksik ve hatalı biçimde inşa edildiğini ortaya koydu. Özellikle zemin taşıma gücünün düşük olduğu bilindiği hâlde buna rağmen gerekli önlemlerin alınmadığına dikkat çekildi. Rapor, sorumluların çoğunu "asli kusurlu" olarak tanımladı.

Bilirkişi raporunda, jeofizik mühendisi Mehmet İnce'nin hazırladığı zemin etüt raporunda yeraltı su seviyesinin 1,50-3,50 metre arasında olduğu, zeminin şiltli-kumlu ve gevşek yapıda bulunduğu belirtildi. Raporda zemin sıvılaşması riski uyarısı yapıldığı, nitekim depremde bu sıvılaşmanın gerçekleştiği ve binanın yan yatarak ölümlü yıkıma neden olduğu ifade edildi. Raporda, etüt raporunun ise mevzuata uygun hazırlandığı ve yol gösterici nitelikte olduğu vurgulandı.

ÇÖKÜŞÜN SEBEBİ KAZIKLAR

Yapının 2017 ve 2022 yıllarında alınan ruhsatlara göre inşa edildiği aktarıldı. Projede öngörülen kesişen fore kazıklar yerine sadece 25 cm çapında, kısa ve seyrek kazıkların kullanılması, çöküşün başlıca sebeplerinden biri olarak gösterildi. Rapor, bu uygulamaların projeye aykırı olduğunu ve özellikle yapsatçı Muhammed Coşkun Gökkan ile şantiye şefini asli kusurlu buldu.

Yapı Denetim Firması'nın da inşaat sürecinde üzerine düşeni yapmadığı açıkça ifade edildi. Firmanın, çeşitli tarihlerde ödeme aldığı hâlde denetim görevini yerine getirmediği, projedeki eksik ve hatalı imalatlara göz yumduğu belirtildi. Temel drenajı, izolasyon ve yalıtım gibi önemli uygulamaların da yapılmadığı raporda yer aldı.

Raporda ayrıca, zemin iyileştirmesinin fen ve sanat kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmediği, bunun yerine maliyetten kaçmak için eksik ve düşük kaliteli imalat tercih edildiği ifade edildi. MCG Tower’ın bulunduğu Birinci Mıntıka Mahallesi’nde zemin sıvılaşması yaşandığı ve bu durumun yüksek katlı binalarda yıkıma neden olduğu vurgulandı.

YAPSATÇININ KÂR HIRSI...

Yapsatçı Gökkan’ın maliyetleri düşürüp karını artırmak amacıyla projeye aykırı davrandığı da bilirkişi raporunun önemli başlıklarından biri oldu. "Müteahhit Gökkan daha fazla kar elde etmek amacıyla projeye aykırı, fen ve sanat kurallarını ihlal eden, düşük nitelikli imalatlarla yapıyı inşa etti." tespiti dikkat çekti. Denetim şirketi yetkilileri de gerekli müdahaleleri yapmadıkları için asli sorumlu olarak gösterildi.

'17 KATA İZİN VERİLMESİ YANLIŞ'

Raporda, Birinci Mıntıka Mahallesi'nin 6 Şubat Depremi'nde en çok hasar gören bölgelerden biri olduğu vurgulandı. Raporda, "Birinci derece deprem bölgesinde yer alan çok katlı binaların konuşlandığı alanın, zemin özellikleri, zeminin taşıma gücü, kayma mukavemeti göz önüne alınmadan 17 katlı yapılaşmaya izin verilmesi yanlış olmuştur. Bu haliyle yapılaşmaya çok da uygun bir bölge değildir. Hele hele çok katlı ağır yapılara imar verilmemesi gerekir. Ayrıca Düziçi İskenderun Fayı'na 8, Doğu Anadolu Fay Zonu Amanos Segmenti'ne 17,3 kilometre olup, söz konusu imar planlarını hazırlayan ve onaylayanlar, asli sorumludur" denildi.

Bilirkişi raporunda, yapının mimari proje müellifi Meltem Yılanoğlu, projeyi onaylayan İskenderun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışanları Sabri Emre Uras ve Başaran Akgün, yapı denetim firmasının proje ve uygulama denetçisi Hatice Sezer ile statik proje müellifi Mehmet Yılmazlar'ın da asli kusurlu oldukları tespit edildi.

Bilirkişi heyeti, mahkemeye sunduğu raporda, yapsatçı, şantiye şefi ve yapı denetim sorumluları gibi harcama, uygulama ve denetim yapanların birinci derece asli sorumlular olduğunu belirtti.

'SUSMUYORUZ, SUSMAYACAĞIZ'

MCG Tower'da ailesini kaybeden Selin Sümbültepe, yaşananlara sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak, “Bu sadece bir binanın çöküşü değil, sistemli bir denetimsizlik ve cezasızlık kültürünün yok ettiği hayatlardır. Biz susmuyoruz, adalet yerini bulana kadar da susmayacağız.” dedi.

Beşinci duruşma 25 Haziran’da görülecek.

Kaynak: ANKA