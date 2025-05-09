Depremde 56 Kişiye Mezar Olmuştu! Nilüfer Apartmanı Davasında Skandal Savunma

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 6 Şubat depremlerinde, Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Nilüfer Apartmanı yerle bir oldu. Bu binanın enkazında 56 kişi yaşamını yitirdi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede; yapsatçı Murat Fuatoğlu, yapı denetim görevlisi Haşim Erarslan ve diğer sanıklar Bülent Seküçoğlu, Eşref Taner Özkaya, Döndü Türker, Süleyman Çağan, Ayhan Karan, Süleyman Sürmeli, Evren Gümüş ile Erkan Alpaslan için 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Nilüfer Apartmanı ile ilgili açılan davanın altıncı duruşması kısa süre önce Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Mahkeme Başkanı, sanıklar Süleyman Çağan ve Süleyman Sürmeli için çıkarılan yakalama kararlarının henüz yerine getirilmediğini duyurdu. Duruşmada hazır bulunan müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti. Savcılık makamı ise mevcut dosyada tamamlanması gereken eksikliklerin olduğunu vurguladı.

YURT DIŞI YASAĞININ KALDIRILMASI İSTENDİ

Kaçak sanık Süleyman Çağan’ın avukatı, önceki savunmalarını yineleyerek, müvekkilinin inşaat aşamasında yardımcı kontrol görevlisi olarak çalıştığını ve bu görevini mevzuata uygun biçimde yerine getirdiğini savundu. Avukat, binanın yıkımında depremdeki şiddet ve ivmenin belirleyici rol oynadığını iddia ederek, soruşturma sürecinde hazırlanan bilirkişi raporuna katılmadığını belirtti ve müvekkiline uygulanan yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

KIRMIZI BÜLTENİN KALDIRILMASINI TALEP ETTİ

Kırmızı bültenle aranan sanık Sürmeli'nin avukatı, daha önceki beyanlarını tekrar ederek, "Müvekkilimiz hakkında çıkarılan kırmızı bülten kararının, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 248. maddesine aykırı olduğunu daha önce de belirtmiştik. Bu tür suçlarda Interpol araması yapılamaz, müvekkilimiz bu kapsamda kaçak sayılamaz" dedi.

Sürmeli'nin avukatı, müvekkilinin Irak'ta iade yargılamasının tamamlandığını ve iadesine karar verildiğini aktararak, "Müvekkilimiz oradaki duruşmada söz alarak Türkiye'ye iade edilmek istediğini açıkça ifade etti. Ancak bugüne kadar bu yönde hiçbir işlem yapılmadı. Interpol tarafından çıkarılan kırmızı bültenin ve arama kararının kaldırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Süleyman Sürmeli'nin diğer avukatı, müvekkilinin mağduriyetinin devam ettiğini belirterek, "İade işleminin 40 gün içinde gerçekleşmesi gerekirken, müvekkilimin Türkiye'ye dönmek istediği yönünde rızaya dayalı beyanları olmasına rağmen iadesi yapılmamıştır. Bu durum, keyfi gözaltı ve tutuklama anlamına gelir ve hukuka aykırıdır. Müvekkilimizin Türkiye'ye iadesinin sağlanabilmesi için, sizin de takdir edeceğiniz üzere, teminat ve kefalet doğrultusunda Interpol kararının kaldırılmasını; bu yolla müvekkilimizin ülkeye getirilmesine katkı sağlamanızı talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.

Kaynak: ANKA