52 Kişiye Mezar Olan Yonca Sitesi Davasında Yapsatçıya Tahliye

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye'de yıkılan Yonca Sitesi B Blok'un davasında ara karar açıklandı. Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonucunda, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar yapsatçı Ali Kale ve fenni mesul Ayhan Gedik'in tahliyesine karar verildi. Mahkeme, sanıkların kusurlarına ilişkin ek bilirkişi raporu talep ederek duruşmayı 17 Haziran'a erteledi.

SANIKLAR SUÇLAMAYI REDDETTİ

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali Kale ve Ayhan Gedik, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme salonunda depremde yakınlarını kaybeden aileler ve taraf avukatları da hazır bulundu. Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların "tutuklulukta kaldıkları süre" gerekçesiyle tahliye edilmelerine karar verdi. Ancak fenni mesul Ayhan Gedik, 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasındaki tutukluluğuna devam edecek.

DEPREMZEDELER TAHLİYE KARARINA TEPKİLİ

Duruşma sonrası konuşan, Yonca Sitesi'nde anne ve babasını kaybeden Nuri Yönet, yargılama sürecine tepki gösterdi. Yönet, "Yargılama sürecinde bizi üzen, kendini savunamayacak durumdaki vefat edenlerin üzerlerine suç atılmasıdır. Sorumlulara sorumluluklarının ciddiyeti yargı yolu ile telkin edilmediği sürece denetimsizlik çaresizliği getirir ve bu böyle devam eder. Tahliye kararını kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Kale ve Ayhan Gedik hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açmıştı. Ayrıca, Yonca Sitesi'nin inşa edildiği dönemde Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde görev yapan Hülya İnan, Sevinç Ayşe Argun ve Rahime İyi hakkında açılan dava da ana dava dosyasıyla birleştirildi.

Kaynak: ANKA