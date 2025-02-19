Çamaşır Makinesi Evi Yakıyordu

Kahramanmaraş'ta bir ikamette çamaşır makinasından yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

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Çamaşır Makinesi Evi Yakıyordu

Yangın, Onikişubat İlçesi Mercimek Tepe Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Mutfaktaki çamaşır makinasından çıktığı tespit edilen yangın sonrası yapılan ihbar üzerine ikamete itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangın eve yayılmadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle ikamette maddi hasar oluştu.

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Kaynak: İHA

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Kahramanmaraş Yangın
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