8 Ayrı Suçtan Aranıyordu, Muğla'da Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, 8 ayrı suçtan aranan S.C., Seydikemer’de yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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8 Ayrı Suçtan Aranıyordu, Muğla'da Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği operasyonla, 8 ayrı suçtan aranan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C., Seydikemer’de yakalandı.

Hükümlü veya tutuklunun kaçması başta olmak üzere, bilişim sistemleri kullanılarak hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti yapma, ruhsatsız silah taşıma gibi suçlardan arandığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu gözaltına alındı.

Yakalanan S.C., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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