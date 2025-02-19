Masterchef Yarışmacısına Bıçaklı Saldırı: 5 Litre Kan Kaybetti

MasterChef yarışmasıyla tanınan ve adını sık sık duyuran Eslem Sena Yurt bıçaklı saldırıya uğradı. Ölümden döndüğünü açıklayan ünlü yarışmacı, 5 litre kan kaybettiğini ifade etti. Eslem Sana Yurt, kendisini ziyarete gelmeyen babasına ise sitem etti.

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Masterchef Yarışmacısına Bıçaklı Saldırı: 5 Litre Kan Kaybetti

MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Eslem Sena Yurt, geçtiğimiz hafta bıçaklı saldırıya uğradığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yurt, saldırı sonrası 5 litre kan kaybettiğini ve hem fiziksel hem de ruhsal olarak zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Masterchef Yarışmacısına Bıçaklı Saldırı: 5 Litre Kan Kaybetti - Resim : 1

"Herkesten ve her şeyden uzak kalmak istiyorum" diyen Yurt, kendisine destek olan ve dualarını eksik etmeyen herkese teşekkür etti. Telefonunun kapalı olduğunu ancak WhatsApp üzerinden ulaşılabileceğini ekledi.

Yurt, iyileştikten sonra işine geri döneceğini ve bunun kendisine en iyi gelen şey olduğunu ifade etti.

Masterchef Yarışmacısına Bıçaklı Saldırı: 5 Litre Kan Kaybetti - Resim : 2

BABASINA SİTEM ETTİ

Ünlü yarışmacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla babasına ve halasına ise sitem etti. Yurt, babasıyla yıllardır mesafeli bir ilişkisi olduğunu belirterek, saldırı sonrası kendisini ziyarete gelmemesine ve halasının olayı saklamaya çalışmasına tepki gösterdi.

“Baba kişisi ve ailesine not” diyerek açıklamasına başlayan ünlü yarışmacı, babasının geçmişte de kendisini istemediğini, hatta annesinden boşanırken “kızımı istemiyorum, çok masraflı” dediğini ifade etti.

Masterchef Yarışmacısına Bıçaklı Saldırı: 5 Litre Kan Kaybetti - Resim : 3

Eslem Sena Yurt, kim tarafından ve neden bıçaklandığı hakkında ise konuşmadı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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