Masterchef Semih Temiz Aşkını İlan Etti! Sevgilisi Survivor'ın Eski Yarışmacısı Çıktı

Masterchef Türkiye ile adını geniş kitlelere adını duyuran Semihcan Temiz'in sevgilisi ortaya çıktı. Yarışmayı üçüncülükle bitiren Temiz aşkını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan etti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Masterchef Semih Temiz Aşkını İlan Etti! Sevgilisi Survivor'ın Eski Yarışmacısı Çıktı

MasterChef 2024'ün ocak ayında sona ermesiyle yarışmacılar kendi projelerine yöneldi. Yarışmayı üçüncülükle tamamlayan Semihcan Temiz, sosyal medyadan da geniş bir takipçi kitlesi kazandı.

26 yaşındaki şef, 14 Şubat sevgililer gününde yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti. Sevgilisinin, 2021 Survivor yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül olduğu ortaya çıktı.

Masterchef Semih Temiz Aşkını İlan Etti! Sevgilisi Survivor'ın Eski Yarışmacısı Çıktı - Resim : 1

SURVİVOR'A KATILMIŞTI

Sancakay Ilım Morgül, 2021 yılında Survivor'a katılarak dikkatleri üzerine çekmişti. Yarışmada gösterdiği performans ve enerjisiyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Masterchef Semih Temiz Aşkını İlan Etti! Sevgilisi Survivor'ın Eski Yarışmacısı Çıktı - Resim : 2

SANCAKAY ILIM KİMDİR?

30 Ocak 1997'de İstanbul Bahçelievler'de doğan Sancakay Ilım Morgül, çocukluğunu İzmir ve Rize'de geçirdi. Spora ritmik jimnastikle başladı ve lise eğitimine kadar İzmir'de devam etti. Futbol kariyerine lise döneminde başlayan Morgül, lise son sınıfta Rizespor'a transfer oldu ve burada eğitimini tamamladı. Futbol kariyerine Rizespor'da devam etti.

Masterchef Semih Temiz Aşkını İlan Etti! Sevgilisi Survivor'ın Eski Yarışmacısı Çıktı - Resim : 3

SEMİHCAN TEMİZ KİMDİR?

MasterChef 2024'te üçüncü olan Semihcan Temiz, Mersin doğumlu ve 26 yaşında. Yarışma boyunca yeteneği ve sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesi edindi. Yarışma sonrası sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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