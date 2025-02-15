Aybüke Pusat ve Furkan Andıç 4,5 Yıl Sonra Gemileri Yaktı, Beklenen İlan-ı Aşk 14 Şubat'ta Geldi

14 Şubat Sevgililer Günü, dün sosyal medyada renkli ve mutlu manzaraları ortaya çıkarırken, ünlülerden gelen romantik fotoğraflar da herkesi heyecanlandırdı.

Herkes sevgilisi, eşi, nişanlısıyla art arda mutlu anlarını paylaşırken, o isimler arasında öyle bir isim eklendi ki görenler ne yapacağını şaşırdı.

14 ŞUBAT'TA İLAN ETTİLER

Her Yerde Sen’ dizisinde birlikte kamera karşısına geçen, aralarındaki eşsiz uyum herkesin diline düşen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’ın yıllardır aşk yaşadığı iddia edilmiş ancak bu aşk resmi olarak ikili tarafından asla belgelenmemişti.

Her zaman yan yana görüntülenen, tatillere çıkan, aynı mekanlarda fotoğraflar çektiren ünlü çift, 14 Şubat’ta gemileri yaktı.

4,5 YIL SONRA BEKLENEN OLDU

Herkesin 4,5 yıldır beklediği, büyük aşkı belgeleyen o fotoğraf sonunda geldi. Aybüke ve Furkan, dün sosyal medya hesapları Instagram üzerinden ilk kez sevgili olduklarını resmen duyurdu.

Birlikte sahilde sarılarak poz veren sevgililer, fotoğraflarına gül emojisi koyarak, aşklarını ilan etti. Ünlü çiftin pozları, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Kaynak: Haber Merkezi