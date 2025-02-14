Ünlü Fenomen Merve Taşkın Gözaltına Alındı

OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir sosyal medya paylaşımı yapmış, yalnız olanlarla ücret karşılığında, akşam yemeği yiyebileceğini duyurmuştu.

Genç fenomen sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda “14 Şubat’ta yalnız olanlara akşam yemeği için kız arkadaş olabilirim, ücret 400.000₺” ifadelerini kullanarak özelliklerini "Konuşkanım, güzelim, beklenenden daha zekiyim, manipülasyon yeteneğim fazla, motivasyonum iyi, mütevaziyim” şeklinde sıralamıştı.

MÜSTEHCENLİK SUÇLAMASI

Ünlü fenomen, sosyal medyada gündem olan bu paylaşımının ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 'müstehcenlik' suçundan gözaltına alındı.

AYDA 100 BİN DOLAR KAZANIYOR

Cesur paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken Taşkın, kısa süre önce, 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' adlı programda yaptığı açıklamalarda gündem olmuştu.

Onlyfans adlı sosyal medya platformunda paylaştığı fotoğraflar üzerinden ayda 100 bin dolar kazandığını söyleyen Taşkın, Bill Gates ve Elon Musk gibi isimlerle aynı masada oturmak istediğini açıklayarak “En tepedeki insanlarla tanışmak istiyorum” itirafında bulunmuştu.

14 subatta yalniz olanlara “aksam yemegi” icin kiz arkadas olabilirim

-Ucret: 400.000₺

-Ozelliklerim:

1-) Konuskanim, bolca sohbet edebiliriz

2-) Guzelim, disariya benimle iyi bir imaj olusturabilirsin

3-) Turkiyede taniniyorum, kendi icinde egonu tatmin edebilirsin

4-)… — Merve Taşkın (@mervetasskin) February 12, 2025

Kaynak: DHA