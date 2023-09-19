Merve Taşkın'ın aylık kazancı ortaya çıktı: Yaşam stilim için çok az bir miktar
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Taşkın'ın OnlyFans'tan aylık kazandığı para ortaya çıktı. Taşkın, "Yaşam stilim için çok az bir miktar" yorumunu yaptı.
Merve Taşkın, sosyal medya platformları Twitter ve Instagram'da yaptığı paylaşımlarla tanınıyor.
Paylaşımları sebebiyle 'müstehcenlik' iddiasıyla yargılanıp beraat de eden Merve Taşkın, son olarak Onedio'dan Pelin Çini'ye açıklamalar yaptı.
Son dönemde OnlyFans ile gündemde olan Merve Taşkın, buradaki aylık kazancını açıklayınca bir kez daha konuşulmaya başlandı.
'YAŞAM STİLİM İÇİN ÇOK AZ'
"Ayda 100.000 dolar kazanıyorum ama bu benim için yeterli değil" diyen Merve Taşkın, şöyle devam etti: