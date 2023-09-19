Merve Taşkın'ın aylık kazancı ortaya çıktı: Yaşam stilim için çok az bir miktar

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Taşkın'ın OnlyFans'tan aylık kazandığı para ortaya çıktı. Taşkın, "Yaşam stilim için çok az bir miktar" yorumunu yaptı.

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Merve Taşkın'ın aylık kazancı ortaya çıktı: Yaşam stilim için çok az bir miktar - Resim: 1

Merve Taşkın, sosyal medya platformları Twitter ve Instagram'da yaptığı paylaşımlarla tanınıyor.

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Merve Taşkın'ın aylık kazancı ortaya çıktı: Yaşam stilim için çok az bir miktar - Resim: 2

Paylaşımları sebebiyle 'müstehcenlik' iddiasıyla yargılanıp beraat de eden Merve Taşkın, son olarak Onedio'dan Pelin Çini'ye açıklamalar yaptı.

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Merve Taşkın'ın aylık kazancı ortaya çıktı: Yaşam stilim için çok az bir miktar - Resim: 3

Son dönemde OnlyFans ile gündemde olan Merve Taşkın, buradaki aylık kazancını açıklayınca bir kez daha konuşulmaya başlandı.

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Merve Taşkın'ın aylık kazancı ortaya çıktı: Yaşam stilim için çok az bir miktar - Resim: 4

'YAŞAM STİLİM İÇİN ÇOK AZ'

"Ayda 100.000 dolar kazanıyorum ama bu benim için yeterli değil" diyen Merve Taşkın, şöyle devam etti:

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