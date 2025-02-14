Sibel Can’ın Yeni Albüm Kapağı Olay Oldu, Bu da Karagümrüklü Lady Gaga

Ünlü şarkıcı Sibel Can, 12 şarkıdan oluşan yeni albümü Drama’nın müjdesini hayranlarına paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Sibel Can’ın "Ve sonunda o gün geldi…" sözleriyle duyurduğu albümünün kapak fotoğrafı ise sosyal medyada gündem oldu.

'DRAMA' DRAM YARATTI

Yeni albümün sadece müzikten ibaret olmadığını vurgulayan sanatçı "Bu sadece bir albüm değil; bir hikaye, bir yolculuk, bir deneyim… DRAMA, sevginin, kayıpların ve yeniden doğuşun albümü. Ruhumu, kalbimi ve müziğe olan bağlılığımı taşıyan bir eser. Umarım siz de dinlediğinizde bu tutkuyu ve emeği hissedersiniz” dedi.

LADY GAGA BENZETMESİ

Sanatçının siyahlar içinde verdiği albüm kapağı pozu, sosyal medyada çok konuşuldu. Çok sayıda kişi, Sibel Can’ın son tarzını dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’nın tarzına benzetti.

Ve sonunda o gün geldi… 12 şarkılık yeni albümüm “DRAMA” bu gece 00:00’da tüm müzik platformlarında yayında! 🌹



Bu sadece bir albüm değil; bir hikâye, bir yolculuk, bir deneyim... DRAMA, sevginin, kayıpların ve yeniden doğuşun albümü.



DRAMA, benim ruhumu, kalbimi ve müziğe… pic.twitter.com/u3rWJerz1w — Sibel Can (@resmisibelcan) February 13, 2025

Kaynak: Haber Merkezi