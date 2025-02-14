Sibel Can’ın Yeni Albüm Kapağı Olay Oldu, Bu da Karagümrüklü Lady Gaga
Yeni albümünün kapak fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan ünlü şarkıcı Sibel Can, sosyal medyanın diline düştü. Sibel Can’ın yeni tarzı dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’ya benzetildi. İşte herkesin konuştuğu o fotoğraf…
Ünlü şarkıcı Sibel Can, 12 şarkıdan oluşan yeni albümü Drama’nın müjdesini hayranlarına paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Sibel Can’ın "Ve sonunda o gün geldi…" sözleriyle duyurduğu albümünün kapak fotoğrafı ise sosyal medyada gündem oldu.
'DRAMA' DRAM YARATTI
Yeni albümün sadece müzikten ibaret olmadığını vurgulayan sanatçı "Bu sadece bir albüm değil; bir hikaye, bir yolculuk, bir deneyim… DRAMA, sevginin, kayıpların ve yeniden doğuşun albümü. Ruhumu, kalbimi ve müziğe olan bağlılığımı taşıyan bir eser. Umarım siz de dinlediğinizde bu tutkuyu ve emeği hissedersiniz” dedi.
LADY GAGA BENZETMESİ
Sanatçının siyahlar içinde verdiği albüm kapağı pozu, sosyal medyada çok konuşuldu. Çok sayıda kişi, Sibel Can’ın son tarzını dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’nın tarzına benzetti.
Ve sonunda o gün geldi… 12 şarkılık yeni albümüm “DRAMA” bu gece 00:00’da tüm müzik platformlarında yayında! 🌹— Sibel Can (@resmisibelcan) February 13, 2025
Bu sadece bir albüm değil; bir hikâye, bir yolculuk, bir deneyim... DRAMA, sevginin, kayıpların ve yeniden doğuşun albümü.
DRAMA, benim ruhumu, kalbimi ve müziğe… pic.twitter.com/u3rWJerz1w
Kaynak: Haber Merkezi