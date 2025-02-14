Sibel Can’ın Yeni Albüm Kapağı Olay Oldu, Bu da Karagümrüklü Lady Gaga

Yeni albümünün kapak fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan ünlü şarkıcı Sibel Can, sosyal medyanın diline düştü. Sibel Can’ın yeni tarzı dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’ya benzetildi. İşte herkesin konuştuğu o fotoğraf…

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Sibel Can’ın Yeni Albüm Kapağı Olay Oldu, Bu da Karagümrüklü Lady Gaga

Ünlü şarkıcı Sibel Can, 12 şarkıdan oluşan yeni albümü Drama’nın müjdesini hayranlarına paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Sibel Can’ın "Ve sonunda o gün geldi…" sözleriyle duyurduğu albümünün kapak fotoğrafı ise sosyal medyada gündem oldu.

'DRAMA' DRAM YARATTI

Yeni albümün sadece müzikten ibaret olmadığını vurgulayan sanatçı "Bu sadece bir albüm değil; bir hikaye, bir yolculuk, bir deneyim… DRAMA, sevginin, kayıpların ve yeniden doğuşun albümü. Ruhumu, kalbimi ve müziğe olan bağlılığımı taşıyan bir eser. Umarım siz de dinlediğinizde bu tutkuyu ve emeği hissedersiniz” dedi.

Sibel Can’ın Yeni Albüm Kapağı Olay Oldu, Bu da Karagümrüklü Lady Gaga - Resim : 1

LADY GAGA BENZETMESİ

Sanatçının siyahlar içinde verdiği albüm kapağı pozu, sosyal medyada çok konuşuldu. Çok sayıda kişi, Sibel Can’ın son tarzını dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’nın tarzına benzetti.

Sibel Can’ın Yeni Albüm Kapağı Olay Oldu, Bu da Karagümrüklü Lady Gaga - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

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Sibel Can Lady Gaga
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