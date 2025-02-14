Ünlü Oyuncu Ozan Güven’e Hapis Şoku

“Canım Ailem”, “Fi”, “Babil” gibi popüler yapımlarla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ozan Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, 13 Haziran 2020'de Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

DARP İDDİASIYLA DAVA AÇTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güven hakkında hazırlanan iddianamede, 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Ünlü oyuncu da eski sevgilisinden şikayetçi olmuştu.

İki tarafın da uzlaşmayı kabul etmemesinin ardından dava devam etmişti. Magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşen davada mütalaa açıklandı. Ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenirken, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un ise 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

ESKİ SEVGİLİSİNİ ANLATTI ORTALIK KARIŞTI

Davanın yeni duruşmasında Cumhuriyet Savcısı tarafından açıklanan esasa ilişkin mütalaada, akşam yemeği sonrasında Bulutsuz'un eski ilişkilerinden konuşmaya başlaması üzerine oyuncu Güven’in "Bunları anlatmaya ne gerek var Deniz" dediği, sonrasında H.S. isimli şahsın tarafları Güven'in evine bıraktığı belirtildi.

ABAJURLA VURDU

Mütalaada, gece 00.30 sıralarında tartışmanın yeniden başladığı, oyuncu Güven’in sevgilisini abajur ve elleriyle darp ederek yaraladığı ifade edildi. Aynı zamanda Ozan Güven'in gitmek isteyen sevgilisine vurduğu, genç kadının cep telefonunu aldığı ve evden çıkmasına müsaade etmediği vurgulandı.

Deniz Bulutsuz'un ve Ozan Güven’in avukatları mütalaaya karşı süre istediler. Mahkeme, tarafların mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA