Ünlü Giyim Markasına Büyük Şok! TikTok Fenomenine Yüklü Tazminat Ödeyecek

İrlandalı TikTok fenomeni Krystal Joyce, yeni kıyafetler denediği videolarla takipçilerine içerik üretiyor. 20 yaşındaki fenomen, son olarak Dublin'de bir Zara mağazasında içeride tamamen giyinik olmadığı sırada bir kadın güvenlik görevlisinin soyunma kabinindeki perdeyi açıp kendisini hırsızlıkla suçlamasına isyan etti.

Olayı yargıya taşıyan genç kadın, mahkemeye verdiği ifadede, yanlış bir şey yapmamış olmasına rağmen diğer müşterilerin önünde "sorgulanmadan" önce soyunma kabininde zorla tutulduğunu söyledi. Joyce, başkalarının duyabileceği ve görebileceği şekilde "suç faaliyetlerinde bulunduğunun" ima edilmesi nedeniyle bir iftira kurbanı olduğunu vurguladı.

YARGIÇ: PAYLAŞIMLARI SÖYLEDİKLERİNİ DESTEKLİYOR

Kadının mağazada haksızlığa maruz bırakıldığını kabul eden mahkeme, Zara patronları ve güvenlik şirketi tarafından kendisine 20 bin euro tazminat ödenmesine karar verdi.

Yargıç, kararıyla ilgili “Bayan Joyce'un dürüst bir tanık olduğunu düşünüyorum çünkü sosyal medyadaki paylaşımları durumu destekliyor. Mağaza sık sık gittiği ve kıyafet denemeye açık bir yerdi. Orada başka insanların da olduğunu göz önünde bulundurarak onun ifadesini tamamen kabul ediyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi