28 Yaşındaki Sosyal Medya Fenomeninin Şoke Eden Ölümü! Sebebi Ortaya Çıktı

Sosyal medya fenomeni Laleska Alexandre, yumurtalık enfeksiyonundan kaynaklanan komplikasyonlar sebebiyle 28 yaşında hayatını kaybetti. Alexandre'ın zamansız ölümü, hastalıkla ilgili merakı da artırdı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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28 Yaşındaki Sosyal Medya Fenomeninin Şoke Eden Ölümü! Sebebi Ortaya Çıktı

Brezilyalı moda fenomeni Laleska Alexandre, geçtiğimiz çarşamba günü Juazeiro do Norte kentinde hayatını kaybetti. Instagram'da 26 bin takipçisi olan 28 yaşındaki sosyal medya fenomeninin yumurtalık enfeksiyonundan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldüğü belirtildi.

Alexandre'ın fallop tüpü enfeksiyonundan kaynaklanan septik bir şok geçirdiği ve 2 Şubat Pazar günü acil servise kaldırıldığı bildirildi. Acilen ameliyata alınan Alexandre'ın enfeksiyonu bu sırada keşfedilirken, doktorlar zaten çok ileri bir aşamada olduğunu tespit etti.

28 Yaşındaki Sosyal Medya Fenomeninin Şoke Eden Ölümü! Sebebi Ortaya Çıktı - Resim : 1

YUMURTALIK İLTİHABININ BELİRTİLERİ NELER?

Uzmanlar, yumurtalık iltihabının semptomlarını karın ağrısı, ateş ve kötü kokulu akıntı olarak sıralıyor. Enfeksiyona bağlı yırtılmanın potansiyel olarak "yaşamı tehdit eden sepsise" neden olabileceği de biliniyor.

Instagram hesabına göre Alexandre, sosyal medya fenomenliği dışında pazarlama ajansı Agência Laleska Alexandre ve giyim markaları La Vestiaire ve La Brand Brasil'in de CEO'suydu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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