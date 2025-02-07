Yalı Çapkını Setinde Büyük Kriz! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Yine Yaptı Yapacağını, 'Bu Kaçıncı?'

Yeni sezonda izleyiciyi bir türlü memnun edemeyen Yalı Çapkını dizisinde erken final çanları çalmaya başladı. Dizinin bir ayrılıp bir barışan çifti Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir kez daha sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Dizinin 100. bölümden önce final yapacağı iddiası sette ortalığı karıştırdı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Yalı Çapkını Setinde Büyük Kriz! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Yine Yaptı Yapacağını, 'Bu Kaçıncı?'

Uzun süredir reytinglerinde büyük düşüş yaşayan Star TV’nin fenomen dizisi Yalı Çapkını’nda sular bir türlü durulmadı. Daha önce sosyal medyada birbirlerini defalarca takipten çıkan Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Ramazan Demir yine takipleşmeyi bıraktı.

Yalı Çapkını Setinde Büyük Kriz! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Yine Yaptı Yapacağını, 'Bu Kaçıncı?' - Resim : 1

Dizinin Seyran ve Ferit’i, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in ihanet sonrasında ayrıldıkları iddiaları setteki havayı buz gibi ederken, dizinin finalinin 100.bölümden daha önce olacağı öne sürüldü.

ERKEN FİNAL İDDİALARI GÜÇLENİYOR

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi için erken final çanları çalıyor.

Yalı Çapkını Setinde Büyük Kriz! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Yine Yaptı Yapacağını, 'Bu Kaçıncı?' - Resim : 2

BU SEZON HAYAL KIRIKLIĞI

Yurt dışı satışları iyi olduğu için geçen sezon final kararı alınmasına rağmen devam ettirilen yapım, bu sezon bekleneni veremedi.

Dizinin yapımcısı Onur Güvenatam, reytinglerde düşüş yaşansa da Yalı Çapkını'nın 100. bölümde final yapmasını istediği konuşulurken, dizi fanları da yeni bölüm fragmanlarına tepki üstüne tepki gösterdi.

Yalı Çapkını Setinde Büyük Kriz! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Yine Yaptı Yapacağını, 'Bu Kaçıncı?' - Resim : 3

Son bölümlerde baldız- enişte arasındaki samimi sahneler linç edilmiş, dizi büyük oranda reyting düşüşü yaşamıştı. Dizinin finalinin ne zaman yapılacağı şimdiden merak konusu oldu.

Yalı Çapkını Setinde Büyük Kriz! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Yine Yaptı Yapacağını, 'Bu Kaçıncı?' - Resim : 4

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Kaynak: Haber Merkezi

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